iOS 27.3 beta 2 chega com novidades no desbloqueio facial e no Calendário

A Apple disponibilizou hoje a segunda versão beta do iOS 27.3, trazendo novas funcionalidades para o iPhone. Entre as novidades estão o reconhecimento facial no iPhone Duo, alterações importantes no Calendário e melhorias em várias aplicações do sistema.

iPhone Duo recebe desbloqueio através de reconhecimento facial

Uma das novidades mais interessantes do iOS 27.3 beta 2 é a possibilidade de desbloquear o iPhone Duo através do reconhecimento facial.

A funcionalidade utiliza a câmara frontal do ecrã exterior para reconhecer o rosto do utilizador, dispensando a utilização constante do Touch ID ou do código de acesso.

Contudo, esta tecnologia não é o Face ID tradicional, uma vez que o iPhone Duo não possui os sensores dedicados necessários para esse sistema.

Por razões de segurança, a Apple estabeleceu algumas limitações:

O reconhecimento facial apenas funciona quando o iPhone Duo está fechado.

Após 45 minutos sem desbloquear o equipamento, é necessário voltar a utilizar o Touch ID ou o código.

A funcionalidade não permite autorizar pagamentos Apple Pay, aceder a palavras-passe ou autenticar aplicações.

Os dados de reconhecimento facial permanecem armazenados no próprio dispositivo.

A opção pode ser ativada nas Definições, na secção Touch ID e Código.

Outra novidade permite bloquear automaticamente o iPhone Duo quando este é fechado, em vez de transferir a utilização do ecrã interior para o exterior.

Aplicação Calendário ganha uma interface mais prática

A Apple também aproveitou esta atualização para introduzir pequenas alterações no Calendário, procurando facilitar a utilização do iPhone com apenas uma mão.

Os botões de pesquisa e de criação de novos eventos, anteriormente posicionados na parte superior, passam agora para a zona inferior do ecrã.

O mês e o ano surgem centralizados no topo da aplicação, enquanto o botão que permite regressar ao dia atual apresenta permanentemente a respetiva data.

Embora discretas, estas modificações tornam a navegação mais acessível, particularmente nos iPhones com ecrãs de maiores dimensões.

iOS 27.3 inclui mais novidades para o iPhone

Além destas alterações introduzidas na segunda beta, o iOS 27.3 reúne outras funcionalidades que começaram a ser testadas na primeira versão.

Entre elas destaca-se a renovada aplicação Saúde, que recebe novas secções dedicadas à análise de tendências de atividade, sono e longevidade. A funcionalidade Longevidade (Health Age) utiliza dados do Apple Watch para comparar determinados indicadores de saúde com os valores habituais para a idade do utilizador.

O Safari ganha separadores verticais e um modo escuro adaptativo. A Siri AI recebe mais capacidades de interação com aplicações, enquanto o modo Em Espera passa a disponibilizar novos mostradores e opções de personalização.

Também o Apple Fitness+ recebe o Gym Strength, uma funcionalidade capaz de criar planos de treino de força com quatro semanas, adaptados aos objetivos e equipamentos disponíveis.

Quando chega o iOS 27.3?

A segunda beta está disponível para programadores registados no programa de testes da Apple, através de Definições > Geral > Atualização de Software > Atualizações beta.

A versão final do iOS 27.3 deverá chegar durante dezembro de 2026, embora ainda não exista uma data concreta para a sua disponibilização generalizada.