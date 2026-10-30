iOS 27.2 traz uma novidade que vai ajudar a encontrar o comando da Apple TV

Quem tem uma Apple TV conhece provavelmente esta situação: chega o momento de ver uma série e o comando desapareceu entre as almofadas do sofá. O iOS 27.2 torna a procura mais acessível, ao colocar os comandos compatíveis na aplicação Encontrar.

Siri Remote passa a aparecer na aplicação Encontrar

Tal como já podemos ver, os Siri Remote de segunda geração e posteriores passam a surgir no separador Dispositivos. Até agora, era necessário recorrer à funcionalidade de comando na Central de controlo do iPhone para os localizar.

A Apple tem uniformizado o seu espectro de funcionalidades de segurança dentro da app Encontrar, através de várias tecnologias, debaixo do chapéu chamado Rede Encontrar ou Find My.

Novo comando permite emitir som e usar a Localização exata

O Siri Remote de quarta geração acrescenta um altifalante e Localização exata, permitindo reproduzir um som e seguir indicações até ao comando. Esta última função exige um iPhone 17 ou posterior.

Já nos anteriores, não têm qualquer sinalética, fica à mercê da sagacidade do “caçador”, sim, o utilizador que perdeu o comando. A app Encontrar pode agora guiar pela casa na epopeia de descobrir o sítio onde repousa o Siri Remote.

Compatibilidade abrange modelos anteriores da Apple TV

O novo Siri Remote acompanha a Apple TV 4K de quarta geração, mas também é vendido separadamente por 69,00 € em Portugal.

Funciona com todos os modelos Apple TV 4K e Apple TV HD.