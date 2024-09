iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 e macOS Sequoia: Quando chegam as novas versões da Apple?

Apesar de ter lançado os seus novos sistemas durante a última WWDC, a Apple só agora tem as versões finais prontas. Estas vão chegar, como sempre, com os novos equipamentos. Assim, e segundo o que a Apple revelou, o iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 e macOS Sequoia estão a chegar em breve. Descubra quando poderá instalar estas novas versões da Apple.

Lançamento do iOS 18 e do iPadOS 18

A Apple vai lançar o iOS 18, iPadOS 18 para o público no dia 16 de setembro (na próxima segunda-feira). Assim, os utilizadores vão poder instalar estas atualizações de imediato se tiver um iPhone ou iPad compatível com estas novas versões.

Com o lançamento do iOS deste ano, a Apple não está a abandonar o suporte para os iPhones mais antigos. O sistema operativo funciona com o mesmo conjunto de dispositivos que o iOS 17 suporta. No entanto, algumas funcionalidades do iOS 18 não vão chegar aos modelos mais antigos do iPhone e nem de imediato.

Embora o iOS 18 suporte vários iPhones mais antigos, a Apple Intelligence só funcionará no iPhone 15 Pro e modelos mais recentes. Também não está a chegar à Europa inicialmente. Em vez disso, a Apple está apenas a lançar as suas funcionalidades de IA aos clientes dos EUA com suporte em inglês.

O iPadOS 18 irá terminar o suporte a modelos mais antigos do iPad, que usam um SoC da série A10. O sistema operativo é incompatível com o iPad Pro de 10,5 polegadas e 12,9 polegadas. O iPad de 6.ª geração também permanecerá preso ao iPadOS 17.

Chegada do novo watchOS 11 pela Apple

O watchOS 11 será também lançado para todos os modelos compatíveis do Apple Watch no dia 16 de setembro, no mesmo dia em quedas do iOS 18. Após uma grande renovação que a Apple lançou com o watchOS 10 em 2023, o mais recente lançamento do watchOS centra-se nas melhorias de usabilidade para proporcionar uma experiência ainda melhor.

O último lançamento do watchOS traz o suporte para vários modelos mais antigos do Apple Watch, incluindo o Apple Watch Series 4, a Série 5 e o Apple Watch SE de primeira geração. O watchOS 11 apresenta uma funcionalidade de Carga de Treino para monitorizar o esforço que coloca nos seus treinos. Há ainda mais novidades no campo da saúde.

Data de lançamento do macOS Sequoia para os Mac

A Apple lança normalmente uma nova versão importante do macOS uma semana após a chegada da versão pública do iOS. No entanto, como o macOS Sequoia trará vários recursos que se integram diretamente com o iOS 18, o sistema operativo será lançado no mesmo dia. Ou seja, a 16 de setembro (a próxima segunda-feira).

O último lançamento do macOS funciona com todos os Macs Intel com um chip T2 e todos os Macs com o Apple Silicon. Mais especificamente, quem tiver um MacBook Air alimentado pela Intel, este permanecerá preso no macOS Sonoma.