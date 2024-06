iOS 18 ganha novo alerta de carregador lento nas definições da bateria

Um dos grandes investimentos que a Apple tem feito nos últimos anos diz respeito à gestão da energia dos seus dispositivos, com maior foco no iPhone. Além de melhorar a própria bateria, a empresa dedicou maior atenção à informação através da interface de gestão nas Definições do sistema operativo. O iOS 18 vai mais além e permite alertar o utilizador quando este utilizar um carregador lento.

Mais informação sobre energia no iOS 18

A secção de bateria das Definições no iOS 18 mostra agora quando o iPhone está ligado a um carregador lento.

Além de dar aos utilizadores mais opções relativamente aos limites de carregamento, o novo iOS 18 da Apple inclui um detalhe sobre as velocidades de carregamento. É mostrado especificamente na secção de bateria das Definições, na secção que detalha a utilização da bateria.

Como visto por um utilizador no Reddit, as palavras “Carregador lento” são seguidas por um ícone “i” para obter mais informações. Este é o único ícone de informação na secção e, ao tocá-lo, é encaminhado para um documento de apoio ainda inexistente.

Parece que esta secção das Definições é o único local onde o aviso é dado. Não parece haver um alerta ou qualquer outra notificação, e ainda não existe um artigo de apoio.

Poderá ainda não estar tudo revelado, de facto, pois parece estranho não haver mais um alerta visual para um problema que irá afetar diretamente o tempo que o iPhone demora a carregar. Mas esta é a primeira versão beta do iOS 18, por isso, tal como a documentação de apoio será atualizada mais tarde, talvez o iOS 18 mude para apresentar este “carregador lento” como um alerta.

Neste caso, o utilizador sabia que estava a carregar o seu iPhone 15 Pro Max com um carregador de 5W. O pequeno carregador que a Apple incluiu durante anos com o iPhone é um modelo de 5W.

Não existe qualquer risco de danificar um iPhone ao utilizar um carregador mais lento, o problema é apenas o facto de demorar mais tempo a carregar. O iPhone 15 Pro Max pode ser carregado até 27 W.