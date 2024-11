iOS 18.2 beta 2 já disponível para “quase” todos os iPhones antes do lançamento em dezembro

O iOS 18.2 deverá ser lançado para todos no início de dezembro. Antes disso, as versões beta continuam, e hoje saiu o iOS 18.2 beta 2 para programadores. Como uma atualização, o iOS 18.2 vem com novos recursos do Apple Intelligence, como Image Playground, Genmoji e integração ChatGPT.

Notavelmente, o iOS 18.2 beta 1 estava disponível apenas para modelos de iPhone com suporte para Apple Intelligence. O iOS 18.2 beta 2, no entanto, está disponível para todos os modelos de iPhone capazes de executar o iOS 18.

Os recursos do Apple Intelligence, é claro, ainda estão limitados ao iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e todos os modelos do iPhone 16.

iOS 18.2 beta 2 já disponível

O iOS 18.2 beta 2 está disponível para os programadores de testes beta com o número de compilação 22C5125e, conforme podemos ver no site developers.apple.com. Não existe uma versão beta pública disponível e não há previsão de quando isso irá mudar.

Entretanto, o iPadOS 18.2 está disponível para qualquer iPad que possa executar o iPadOS 18. As funcionalidades Apple Intelligence continuam a estar limitadas aos iPads equipados com M1 e mais recentes.

O iOS 18.2 inclui a segunda ronda de funcionalidades Apple Intelligence:

O Playground de Imagens permite-lhe criar “imagens divertidas em segundos” através da escrita, oferecendo dois estilos: Animação e Ilustração.

O Genmoji permite-lhe gerar emojis personalizados com base em descrições de texto.

Quando interage com a Siri no iOS 18.2, tem agora a opção de aceder ao ChatGPT.

A funcionalidade Ferramentas de escrita oferece agora um botão “Compor” para gerar texto relacionado com os tópicos escolhidos. Existe também uma nova opção “descrever a sua alteração” para as Ferramentas de escrita.

A inteligência visual utiliza o controlo da câmara do iPhone 16 para o ajudar a saber mais sobre as coisas que o rodeiam.

O Image Wand na aplicação Notas permite-lhe transformar esboços grosseiros “em imagens encantadoras” e criar imagens utilizando o contexto do resto da sua nota.

Para além do Apple Intelligence, o iOS 18.2 inclui a aplicação Mail redesenhada que categoriza o seu e-mail em quatro categorias diferentes: Primário, Transações, Atualizações e Promoções.

Claro, para os europeus, dentro da UE, estas e outras novidades só aparecerão em abril de 2025!

