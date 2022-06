iOS 16 irá suportar os Joy-Con da Nintendo e outros controladores gaming

A Apple com a apresentação do iOS 16 trouxe muitas novidades e algumas delas não foram referidas com destaque, ou simplesmente não foram apresentadas. Contudo, depois dos programadores instalarem a versão beta e após uma análise mais pormenorizada, foram encontrados mais detalhes. Por exemplo, com o iOS 16 os utilizadores irão poder usar os seus comandos Joy-Con da Nintendo para jogar no iPhone e iPad.

Depois de no passado a Apple ter aberto as portas a vários controladores da Sony e da Microsoft, agora o leque aumentou consideravelmente.

Ontem na WWDC 2022, a Apple discutiu como o iOS 16 irá melhorar a experiência de jogo com gráficos Metal 3 atualizados, deu a conhecer que fez melhorias no Game Center, além de outras otimizações na área gaming. Agora, depois de analisado mais à lupa, o iOS 16 também oferecerá suporte a mais controladores gaming de terceiros, nomeadamente os controladores Joy-Con e Pro da Nintendo.

O programador Riley Testut descobriu que podia jogar jogos com os controladores Nintendo Switch Joy-Con e Pro nos iPhones e iPads com a última versão beta do iOS 16. A atualização também suporta os controladores 8Bitdo, BADA MOGA XP5-X Plus e Logitech F710 Gamepad, de acordo com o código interno detetado pelo 9to5Mac.

Mais ferramentas gaming de terceiros no iOS 16 e iPadOS 16

O iOS 16 permite emparelhar os Joy-Cons como um controlador ou separadamente, e pode personalizar os controlos nas definições Bluetooth. Pode até alternar dinamicamente entre usar ambos os Joy-Cons como um único controlador ou dois controladores separados, premindo e mantendo premidos os botões de captura de ecrã e de início.

Apple seriously killed it with this implementation, this is incredible

Disse Testut, referindo que a Apple trouxe algo fantástico para os seus sistemas operativos.

Ainda sobre o mesmo tema, outro utilizador deixou uma resposta onde referiu que a Apple aparentemente já havia iniciado o suporte para os controladores Switch Pro no ano passado com o macOS 12.

Parece que a Apple será capaz de adicionar suporte para mais controladores sem a necessidade de enviar uma nova versão do iOS, usando algo chamado de "mobile assets" (tradução direta será: ativos móveis). Isto é semelhante a outra nova funcionalidade que permite à Apple lançar automaticamente atualizações de segurança entre lançamentos de iOS.