iOS 16 beta 3 inclui o wallpaper do peixe-palhaço que apareceu no iPhone original

Não é nada de extraordinário, apenas um apontamento saudosista da Apple que decidiu incluir no iOS 16 beta 3 um papel de parede, vulgo wallpaper, que apareceu pela primeira vez no iPhone original. Claro que, tal como sabemos, a Apple não faz nada por acaso.

Ao que parece, esta "novidade", este easter egg, vem comemorar os 15 anos do iPhone. O papel de parede clássico de peixe-palhaço do iPhone original está de volta!

Apple comemora 15 anos e oferece wallpaper do iPhone original no iOS 16

Depois da Apple ter disponibilizado a nova beta 3 do iOS 16, a procura por novidades acabou por dar frutos. Uma das várias novas adições ao sistema operativo foi a remasterização do icónico papel de parede do peixe-palhaço do primeiro iPhone. No entanto, por razões desconhecidas, alguns utilizadores não encontraram tal wallpaper.

Depressa a novidade espalhou-se pela internet e no Twitter uns mostravam o que tinham encontrado e outros simplesmente queixavam-se que no deles nada aparecia. Provavelmente era um bug... ou não!

Como referimos na introdução, esta novidade não é nada de maior. Vale apenas pela estética que estes wallpapers podem criar.

Estes papéis de parede no iOS 16 já não são imagens estáticas, mas sim animações renderizadas em tempo real que interagem com o relógio no ecrã de bloqueio e com widgets dinâmicos.

Vale a pena notar que o iOS 16 está atualmente disponível como software beta para programadores através do site Apple Developer.

Uma versão beta pública será lançada este mês. Já o lançamento oficial está previsto para o outono, normalmente junto com o novo iPhone, em setembro.