Há vários anos que se fala da possibilidade da Apple criar o seu headset ou dispositivo de Realidade Virtual. Este deverá seguir a linha do que o mercado tem já disponível, mas com alguns melhoramentos significativos, desenhados à medida, como é normal na marca. O mais recente rumor vem trazer algumas revelações importantes sobre estes óculos de realidade virtual da Apple, e em especial no campo da segurança.

Do que é avançado, este headset vai usar a leitura da íris para fazer o reconhecimento dos utilizadores. Este é apenas o levantar do véu, pois há muito mais a chegar!

Novidades da Apple para a realidade virtual

Uma das apostas recentes do mercado tem sido nos dispositivos de realidade virtual e realidade aumentada. Qualquer headset criado foca-se neste campo e procura integrar-se com outros sistemas ou com outros mundos virtuais, como é o caso da mais recente proposta da Meta.

Rumores recentes mostram que a Apple estará também focada neste campo, com o seu dispositivo de realidade virtual. A informação revelada dá conta de que este terá níveis de segurança elevada, usando para isso o que é considerado o "estado da arte".

Leitura da íris para segurança dos utilizadores

Falamos da leitura da íris, um elemento único em cada utilizador e que dá acesso a uma identificação única. Do que é descrito, a leitura da íris será usada para realizar pagamentos de forma segura, cenários de compras de apps ou outros elementos do sistema. Servirá também para identificar de forma única os diferentes utilizadores.

Além deste componente, é também avançado que estes óculos de realidade virtual da Apple terão mais câmaras que os já existentes. Fala-se em 14 câmaras, das quais 2 vão ser dedicadas à zona inferior do corpo, em especial às pernas, onde as restantes propostas não têm qualquer expressão.

Assim, este gadget terá uma presença e experiência de corpo completa.

Há muito mais para descobrir nestes rumores

A somar a estas novidades, há referências ao peso muito reduzido, fruto da utilização de alumínio, tecido e vidro. Contará também com ecrãs de levada resolução, monitorização detalhada da expressão facial e uma forma de prender magneticamente lentes de prescrição médica. Na sua base terá o conhecido SoC M2 da Apple.

Os rumores que têm surgido nos últimos meses apontam para 2023 a chegada deste headset de Realidade Virtual da Apple. O seu preço, que deverá ser bem elevado, está apontado para custar perto de 3 mil dólares, algo que poderá limitar a adoção deste gadget da Apple no mercado, ainda mais, com propostas como as da Meta a terem um preço de 1.500 dólares.