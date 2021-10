A chegada do iOS 15, que aconteceu no dia 20, não tem estado livre de problemas, alguns com grande impacto junto dos utilizadores. Esta nova versão promete muitas melhorias, mas tem trazido algumas falhas que a Apple tem tentado resolver.

Com a continuação da sua utilização, surgiu agora uma nova falha no novo sistema do iPhone. Os relatos revelam que está nas Mensagens, mas afeta as imagens guardadas no iCloud. A solução, do que se sabe, pode demorar algum tempo a surgir.

O mistério das imagens que desaparecem do iCloud no iOS 15

Não tem sido pacífica a chegada do iOS 15 aos seus equipamentos. São pequenas falhas que impedem que este sistema corra sem qualquer problema, em muitas situações. Estas têm-se acumulado, com a Apple a tentar encontrar soluções.

No meio desta situação, e já com utilizadores a descobrir tudo o que o iOS 15 traz, surgiu uma nova falha para a Apple resolver. Algumas das imagens recebidas nas Mensagens e guardadas no iCloud desaparecem sem qualquer razão que justifique.

Apagar conteúdo das Mensagens faz acontecer o problema

Do que foi possível perceber, o que distingue esta situação é simples. Uma imagem recebida nas Mensagens é guardada no iCloud, na secção de imagens. Mais tarde, ao ser eliminada a mensagem em que a imagem chegou, esta simplesmente desaparece quando o iCloud fizer uma cópia de segurança.

Este é um problema sério e grave, que está ainda estará a ser investigado para que seja resolvido rapidamente. A Apple ainda não se manifestou sobre o problema e sabe-se que uma solução deverá chegar, mas não se sabe quanto tempo pode efetivamente demorar.

Solução da Apple ainda pode demorar a chegar

Os utilizadores relatam, nos normais canais da Internet, que as mais recentes versões de testes do iOS 15 ainda tem este problema ativo. A Apple ainda pode incluir uma solução mais à frente no processo de desenvolvimento do sistema da Apple.

Esta não é uma situação que os utilizadores querem ver acontecer em momento algum. As imagens recebidas e guardadas automaticamente não podem desaparecer apenas porque as mensagens associadas são removidas do iCloud. Espera-se assim uma solução rápida e eficaz por parte da Apple