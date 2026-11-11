Fóruns da Comunidade de Suporte da Apple vão encerrar a 20 de novembro

A Apple prepara-se para encerrar de vez a plataforma de discussão da comunidade, o Apple Support Community. Os utilizadores que tentam aceder ao portal são recebidos com um comunicado sobre o fim definitivo dos fóruns, marcado para este mês de novembro.

Acesso limitado ao modo de leitura

Desde já, o site deixou de aceitar novas publicações e respostas, encontrando-se num estado exclusivamente de leitura. Embora ainda seja possível navegar pelas discussões existentes, pesquisar soluções e utilizar os botões de votação, a submissão de novos conteúdos está totalmente bloqueada.

Curiosamente, o botão de início de sessão continua visível, mas remete para uma página interna de acesso da Apple, destinada apenas a funcionários.

O último tópico publicado surgiu menos de uma hora antes do anúncio, o que sugere que a desativação das submissões aconteceu de forma muito recente. A comunidade entra assim na sua fase final, com o encerramento definitivo agendado para 20 de novembro de 2026.

A Comunidade de Suporte Apple será encerrada permanentemente no dia 20 de novembro de 2026. A partir de hoje, o site deixará de aceitar novas publicações e ficará disponível apenas para consulta.

Uma história com raízes em 1998

A plataforma que hoje conhecemos como Apple Support Community tem origens que remontam a 1998, quando era designada por Apple Tech Exchange. Ao longo dos anos, passou por várias transformações, incluindo a mudança para Apple Discussions e, mais tarde, o relançamento como Apple Support Communities em abril de 2011.

Nessa altura, ganhou uma interface renovada, perfis personalizados e um sistema de reputação que recompensava os membros mais prestáveis. Durante mais de duas décadas, milhões de utilizadores recorreram a este espaço para resolver problemas e partilhar dicas sobre os produtos da empresa.

O texto agradece aos membros que contribuíram com o seu tempo e conhecimento para ajudar outros utilizadores. A partir de 20 de novembro, os fóruns deixarão de estar disponíveis, marcando o fim de uma era no suporte comunitário da Apple.

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