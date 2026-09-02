Ford explica a escolha do Apple Maps em vez da Google nos seus novos carros elétricos

A Ford decidiu integrar de forma nativa o Apple Maps na sua nova plataforma de veículos elétricos. Esta decisão afasta a Google do painel principal do novo modelo Fathom.

Ford escolhe o Apple Maps para o modelo Fathom

A marca americana anunciou recentemente uma parceria com a Apple para integrar os seus mapas de forma nativa na plataforma de veículos elétricos. Alan Clarke, vice-presidente de projetos avançados de veículos da Ford, detalhou as razões que levaram a empresa a preterir a Google nesta vertente.

Tivemos de otimizar em termos de desempenho, capacidade, custo, qualidade… tudo o que se possa imaginar. Dedicámos algum tempo a determinar qual era a melhor solução. Algumas observações sobre o Apple Maps. Uma delas é que melhorou imenso nos últimos anos. É uma solução realmente excelente. A equipa com que trabalhámos na Apple mostrou-se muito flexível para garantir que obtivéssemos a melhor experiência possível para o cliente.

Afirmou o executivo, numa entrevista à GreenCars. E não ficou por aqui:

Queríamos garantir que tivéssemos uma integração realmente estreita com essa equipa quando falamos das coisas que têm de acontecer num veículo: estimativa da autonomia, determinar quanta autonomia resta, como se pretende pré-condicionar as baterias e como se carrega. É necessário um excelente fornecedor de mapas que tenha a capacidade de obter dados de altitude, meteorologia e mapas, para dispor de informações precisas e atualizadas sobre os carregadores. Acho que considerámos que a Apple era a melhor solução para este veículo, de modo a oferecer ao cliente a melhor solução. É fantástico sermos os primeiros também. O Apple Maps tem um aspeto magnífico e, ao dispor de um ecrã grande onde o podemos apresentar, acreditamos que será um fator de grande surpresa para os nossos clientes quando o virem.

Continuou.

Fatores decisivos para a navegação em veículos elétricos

Planear rotas num veículo elétrico exige uma precisão muito superior à dos automóveis tradicionais. É necessário calcular a autonomia em tempo real, prever o impacto da meteorologia, analisar a altimetria do terreno e, acima de tudo, monitorizar a disponibilidade de postos de carregamento rápidos.

Segundo Clarke, a evolução do Apple Maps nos últimos anos foi extraordinária, e a flexibilidade da equipa de desenvolvimento da Apple permitiu criar uma integração profunda com os sistemas do veículo, facilitando tarefas como o pré-condicionamento térmico das baterias antes da recarga.

É importante salientar que esta parceria não significa a adoção do CarPlay Ultra no novo modelo. Em vez disso, a Ford optou por embutir o Apple Maps diretamente no seu próprio software nativo de bordo.

Esta abordagem garante que, embora o sistema principal use a tecnologia da marca da maçã, os condutores continuam a ter a liberdade de utilizar o Android Auto ou o CarPlay convencional. Desta forma, mantém-se o acesso a aplicações populares como o Waze ou o Google Maps através do telemóvel.

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