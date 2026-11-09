Fim da privacidade no iCloud? Partilhas públicas vão ser vigiadas pela Apple

A Apple prepara uma alteração profunda na forma como lida com ficheiros partilhados através do iCloud. A partir das versões 27.3 do iOS, iPadOS, macOS e visionOS, qualquer ligação gerada com a opção que permite acesso a qualquer pessoa com o link passa a ser inspecionada. O objetivo passa por detetar conteúdos prejudiciais. Na prática, significa que o anonimato e a confidencialidade deixam de existir no momento em que se escolhe partilhar ficheiros.

Até aqui, muitos utilizadores assumiam que a proteção adicional da conta cobria todo e qualquer cenário de utilização. Não é o caso. Ao criar um link público, o item perde de imediato a encriptação ponta a ponta, mesmo que a Proteção Avançada de Dados esteja ligada na conta do proprietário ou de quem recebe os ficheiros. Para permitir que qualquer pessoa visualize o conteúdo num browser ou numa app sem convite nominal, as chaves de acesso passam a estar acessíveis aos sistemas centrais da marca.

Como funciona a verificação e o que perde o utilizador

Esta monitorização não afeta as partilhas restritas a pessoas específicas convidadas por email ou contacto telefónico. O filtro incide em links partilhados em fóruns, servidores de chat ou redes sociais onde qualquer utilizador anónimo possa clicar e descarregar fotos, vídeos ou documentos. Se o algoritmo ou a equipa de análise detetar infrações às regras de utilização, a empresa reserva o direito de eliminar ficheiros, bloquear o link e tomar medidas mais severas.

As consequências para quem violar os termos incluem a suspensão temporária ou definitiva do ID Apple associado. A marca pode impedir a criação de novas contas com o mesmo endereço de correio eletrónico ou número de telemóvel, além de encaminhar casos graves para as autoridades policiais. Fica por esclarecer de forma detalhada o que a empresa classifica exatamente como material prejudicial, uma margem de manobra ambígua que deixa dúvidas técnicas sobre falsos positivos e critérios de bloqueio.

Os cuidados obrigatórios ao partilhar ficheiros na cloud

A medida surge após anos de pressões externas e críticas sobre a circulação de ficheiros ilícitos em plataformas de alojamento. Ao contrário de abordagens anteriores que tentavam fazer varrimentos locais nos próprios dispositivos antes do envio, esta validação ocorre do lado do servidor. O modelo aproxima o funcionamento do serviço daquele que concorrentes como o Google Drive ou o OneDrive já aplicam há bastante tempo em ligações partilhadas sem autenticação prévia.

Quem utiliza o serviço para partilhar ficheiros de trabalho, álbuns de família ou documentos confidenciais deve rever as opções de envio. Para manter o isolamento dos dados e a encriptação intacta, a única alternativa segura passa por definir permissões nominais diretas. Ao usar a partilha pública por facilidade de clique, deve assumir-se, à partida, que o ficheiro pode ser lido, verificado e descartado pelos servidores da plataforma.

A atualização 27.3 já se encontra em testes para programadores e deve chegar ao público em geral durante as próximas semanas. Até lá, convém verificar as permissões ativas em pastas partilhadas antigas para evitar surpresas ou cancelamento de acessos involuntários.