Uma das maiores queixas que surgiram depois da keynote da Apple foi a aparente falta de novidades no iPhone 14. Este é em muito similar ao modelo anterior, o que leva muitos a questionarem se é inteligente fazer a atualização para este modelo.

Esta é uma pergunta que tem vindo de vários setores, com um deles a deixar todos surpresos. Falamos da filha do fundador da Apple, Steve Jobs, que recorreu às redes sociais para partilhar um meme sobre a falta de novidade no iPhone 14.

A decisão da Apple de manter o iPhone 14 igual ao modelo do ano passado não parece estar a agradar a muitos potenciais utilizadores. Este novo modelo usa o mesmo design e usa também muitas das caraterísticas de hardware que já conhecíamos do modelo anterior. Há mudanças, mas estão longe da vista dos utilizadores.

Foi precisamente neste primeiro ponto que Eve Jobs, a filha do carismático fundador da Apple, focou uma das suas publicações no Instagram. Numa simples Storie mostrou que este novo modelo está sem qualquer novidade visível, acabando por gozar com a novidade da Apple.

Usando uma imagem que mostra uma pessoa a receber um presente, mostrou essa mesma aparente falta de originalidade da Apple. Na partilha feita, alguém recebe como presente uma camisola, exatamente igual à que tem vestida, algo que não era pretendido ou esperado.

Mas Eve Jobs vai mais longe na sua publicação e deixou um simples comentário, para mostrar o seu ponto de vista. A frase que acompanha a publicação no Instagram diz apenas "eu a atualizar do iPhone 13 para o iPhone 14 após o anúncio da Apple hoje".

Este comentário é certamente igual ao que muitos utilizadores fizeram quando viram a novidade que a Apple apresentou. Para além de manter-se muito similar ao modelo anterior, o novo iPhone 14 ficou também longe dos modelos Pro, que recebem o novo SoC A16 Bionic, um entalhe melhorado e câmaras atualizadas.

É claro que este tipo de comentários e críticas não são novos na Apple. Eve Jobs não é a primeira a fazer estas críticas, com o conhecido Steve Wozniak a ser extremamente mordaz no que toca a mostrar as falhas e incoerências dos seus produtos, como já vimos acontecer tantas vezes.