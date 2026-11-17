Os serviços da Apple estão a registar problemas esta terça-feira, 17 de novembro. Há relatos de dificuldades no acesso ao iCloud, na utilização da App Store e no Apple Music, com alguns utilizadores a perderem inesperadamente a sessão nas suas contas.

A falha está a afetar várias áreas do ecossistema da empresa de Cupertino. Entre as queixas encontram-se erros de ligação e dificuldades em iniciar sessão, tanto no iPhone como no Mac.

Alguns utilizadores referem que, depois de serem desligados do iCloud, recebem mensagens de erro quando tentam voltar a entrar. Os problemas estendem-se à App Store, com relatos de dificuldades em carregar a loja e descarregar aplicações.

Problemas chegam ao Apple Pay e às ferramentas para programadores

Além do iCloud, da App Store e do Apple Music, há também relatos de falhas no Apple Pay e no suporte da Apple.

A ativação de dispositivos e o acesso ao App Store Connect, utilizado pelos programadores para gerir aplicações, também estarão a apresentar dificuldades. A dimensão da interrupção ainda não está esclarecida.

A informação na página de estado dos serviços também foi variando durante o incidente. Segundo informações, a Apple chegou a indicar temporariamente problemas no acesso às contas e ao iCloud, avisando que o serviço poderia estar lento ou indisponível.

Contudo, esse aviso deixou depois de aparecer, apesar dos relatos dos utilizadores.

O que se sabe sobre a origem da falha?

Nos relatos consultados, não havia uma explicação para a origem dos problemas nem uma previsão para a reposição completa dos serviços. Também não estava confirmado quantos utilizadores ou regiões tinham sido afetados.

Para acompanhar a evolução da situação, pode consultar a página oficial de estado dos serviços da Apple.

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