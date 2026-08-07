Falha grave de segurança no macOS! É melhor instalar já a atualização da Apple

O mito de que os computadores da Apple estão livres de ameaças acaba de sofrer mais um golpe. Foi lançada uma atualização de emergência fora do calendário habitual para resolver uma vulnerabilidade de segurança crítica no macOS. Esta afeta a partilha de ecrã do Mac e permite que atacantes tomem o controlo sem precisarem da palavra-passe.

Segurança do macOS colocada em causa

A falha foi identificada no serviço nativo de Screen Sharing e permite que qualquer utilizador mal-intencionado ligado à mesma rede local contorne o processo de autenticação. Na prática, o atacante consegue aceder ao sistema sem credenciais válidas, visualizar o ecrã em tempo real, abrir ficheiros confidenciais, executar aplicações e assumir o controlo total do rato e do teclado.

O perigo esconde-se na sua rede local

O problema reside no mecanismo de verificação das sessões de partilha de ecrã. Para resolver esta brecha de segurança, a Apple reformulou como o sistema valida cada etapa de ligação. Com as novas edições do sistema operativo, o macOS passa a confirmar explicitamente se todas as etapas do processo foram concluídas com sucesso antes de conceder acesso.

As atualizações de segurança já estão disponíveis para download e abrangem as versões mais recentes do sistema operativo. Os utilizadores do macOS Tahoe devem atualizar para a versão 26.6.1, enquanto quem utiliza o macOS Sequoia precisa da versão 15.7.9. Já os computadores a correr o macOS Sonoma devem ser atualizados para a versão 14.8.9.

IA acelera descobertas de falhas na Apple

A urgência com que esta correção foi disponibilizada salienta a gravidade da situação. A empresa lançou os ficheiros diretamente para o público, sem os submeter primeiro aos habituais testes em versão beta. Esta resposta rápida insere-se num contexto em que a identificação de problemas de segurança no software tem aumentado de forma substancial.

A utilização crescente de ferramentas de inteligência artificial generativa por investigadores de segurança tem facilitado a análise de código e a descoberta de falhas estruturais em sistemas como macOS, Windows e Linux. O resultado é um volume sem precedentes de correções lançadas pelas grandes empresas de tecnologia para manter os ecossistemas protegidos.

Para garantir a proteção do equipamento, basta aceder às Definições do Sistema, selecionar o menu Geral e clicar em Atualização de Software. Antes de iniciar o processo de instalação, é recomendável efetuar uma cópia de segurança dos dados, por exemplo, através do Time Machine.