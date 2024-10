Estas são as novidades que a Apple irá provavelmente anunciar na próxima semana

A Apple confirmou que tem planeada uma “semana emocionante” de anúncios Mac a partir já desta segunda-feira. Esperamos atualizações para o MacBook Pro, iMac e Mac mini - juntamente com o lançamento das primeiras funcionalidades Apple Intelligence.

Uma semana à Apple, cheia de novidades

Não existem detalhes adicionais disponíveis sobre o formato dos anúncios da próxima semana. É provável que vejamos uma série de comunicados de imprensa ao longo da semana, possivelmente acompanhados de alguns vídeos.

Fala-se em novos Macs, apresentação mais detalhada do iOS 18.1 e das novas funcionalidades Apple Intelligence.

Novo MacBook Pro

Espera-se que a Apple anuncie novas atualizações para os modelos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas na próxima semana.

O modelo básico M4 MacBook Pro, que já foi alvo de vários rumores e possíveis leaks supostamente da cadeia de fornecedores, deve começar com 16 GB de RAM pela primeira vez.

A máquina também terá supostamente três portas Thunderbolt 4, uma atualização das três portas do atual modelo M3 básico. Também há rumores de que começará com CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos, acima da configuração básica do M3 de uma CPU de 8 núcleos.

Além disso, a Apple anunciará novas versões dos modelos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas mais sofisticados, equipados com os chips M4 Pro e M4 Max. Não esperamos grandes mudanças nessas máquinas, além dos novos chips internos.

Novo iMac

Fala-se também que o iMac de 24 polegadas vai receber um melhoramento nas suas especificações.

A máquina é atualmente equipada com o chip M3 e espera-se que seja atualizada para o chip M4 com melhor desempenho.

O novo iMac de 24 polegadas também poderá contar com 16 GB de RAM e dois núcleos de CPU adicionais, assim como o modelo básico M4 do MacBook Pro.

Novo Mac mini

Talvez o mais notável seja o facto de o Mac mini receber uma atualização importante este mês. Para além de ser atualizado para os chips M4 e M4 Pro, o Mac mini vai receber a maior remodelação dos últimos anos.

A maior mudança é uma redução significativa do tamanho.

O novo Mac mini é alegadamente “muito mais pequeno do que o seu antecessor” e apresenta um formato semelhante ao da Apple TV. De acordo com o relatório, a pegada geral do Mac mini M4 é menor do que a do Mac mini atual, embora possa ser um pouco mais alto.

Novos acessórios

Como já havíamos referido, espera-se também que a Apple revele finalmente as novas versões do Magic Keyboard, Magic Trackpad e Magic Mouse na próxima semana.

Tal como noticiado, não se trata de atualizações drásticas. Em vez disso, o foco está em mudar os acessórios de Lightning para USB-C para carregamento.

Lançamento do iOS 18.1

Além de novos anúncios de hardware, a Apple também confirmou que lançará o iOS 18.1 com os primeiros recursos do Apple Intelligence na próxima semana.

Esta atualização inclui coisas como ferramentas de escrita, limpeza no aplicativo Fotos, resumos de notificação e muito mais.

Além do iOS 18.1, a Apple também lançará o macOS Sequoia 15.1, iPadOS 18.1, tvOS 18.1, watchOS 11.1 e visionOS 2.1.

Mark Gurman, da Bloomberg, descreveu a próxima semana como a “maior novidade para o Mac desde a mudança para o Apple Silicon”. Se isso acontecerá, ainda não se sabe, mas há certamente muito em cima da mesa.