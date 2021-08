“Está a beber pouca água” dirá o futuro Apple Watch que poderá detectar a nossa hidratação

Não é por acaso que o Apple Watch é o mais vendido smartwatch do mundo e que continua a ter uma importância fulcral na indústria dos vestíveis. Qualidade de materiais, software muito intuitivo e sensores dedicados à saúde e bem-estar do utilizador. É uma espécie de médico no pulso, que nos informa sobre muitos dos nossos sinais vitais.

Segundo alguns rumores, um próximo Apple Watch poderá monitorizar a hidratação do nosso corpo e alertar-nos para a necessidade de beber mais água.

Mais de 100 milhões de Apple Watch no mundo

De acordo com informações recentes, a Apple já vendeu mais de 100 milhões do seu smartwatch. Este dispositivo é o mais completo do mercado e tem atraído utilizadores pela sua qualidade na amostragem de informações de saúde.

Depois de tudo o que já foi colocado à disposição dos utilizadores, recursos que muitos atribuem o mérito de lhes ter salvado a vida, a Apple quer mais.

O próximo sensor que está no horizonte dos seguidores da marca é o sensor de monitorização de açúcar no sangue. No entanto, dizem os rumores, a Apple terá já desenvolvido tecnologia para monitorizar a hidratação corporal.

O rumor não sai do nada, a ideia suporta-se no pedido de patente que foi entregue pela Apple ao departamento americano de propriedade industrial.

Apple Watch terá um sensor para medir a hidratação corporal

A patente intitulada “Hydration measurement with a watch" (Medição de hidratação com um relógio) inclui um sistema que permitirá ao Apple Watch conhecer a hidratação do nosso corpo através de um par de elétrodos em contacto com a nossa pele.

A tecnologia descreve que as técnicas tradicionais de monitorização da hidratação são invasivas, caras ou não confiáveis. Muitas delas exigem testes de uso único e amostras de fluidos.

O sistema da Apple, no entanto, é tão "confiável e elegante" quanto um par de elétrodos em contacto com a pele.

Ao medir as propriedades elétricas do suor com o qual o Apple Watch entra em contacto, pode determinar a hidratação do corpo. Esta informação pode ser fundamental nalguns treinos, para melhorar a performance desportiva, por exemplo.

Propriedades elétricas, como condutância elétrica, podem representar uma concentração de eletrólitos na transpiração, que por sua vez representa um nível de hidratação do utilizador. Por exemplo, um alto nível de condutância elétrica da transpiração pode indicar uma alta concentração de eletrólitos e um baixo nível de hidratação. Por exemplo, um baixo nível de condutância elétrica da transpiração pode indicar uma baixa concentração de eletrólitos e um alto nível de hidratação.

Portanto, dito isto, pelo que podemos perceber, bastam alguns elétrodos, como os já presentes no relógio usados no ECG, para podermos saber o grau de hidratação.

Sensores do ECG poderão servir para perceber se temos ou não de beber água

Devido à natureza do sistema, a monitorização da hidratação pode ser "realizada repetidamente, de forma eficiente e confiável, sem qualquer intervenção do utilizador".

De acordo com a mesma patente, as informações obtidas podem ser usadas para nos dar feedback durante os treinos e recomendar beber mais ou menos água.

O nível de hidratação de um utilizador tem um impacto significativo na sua saúde. A desidratação pode prejudicar o desempenho e está associada a várias consequências prejudiciais à saúde, como insolação. Beber em excesso pode causar hiponatremia, fadiga, confusão, coma e até a morte.

A patente sugere que os elétrodos necessários para a análise do suor sejam colocados na bracelete do Apple Watch, embora seja fácil imaginar que eles também podem ser instalados no módulo sensor do próprio relógio.

A Apple nestas patentes nunca conta a ideia completa. Podemos lembrar-nos, por exemplo, que a empresa de Cupertino introduziu elétrodos semelhantes para poder realizar ECGs.

Portanto, não é absurdo pensar que com esta mesma configuração de elétrodo o Apple Watch pode ser usado para analisar a hidratação.

Mas virá já no Apple Watch 7?

Não é previsível, apesar de ser possível, se a técnica usar já sensores existentes para outras funcionalidades. No entanto, o facto de a Apple ter registado esta patente não significa necessariamente que veremos este sensor a materializar novas funcionalidades já no Apple Watch Série 7.

O que mostra é um crescente interesse da Apple no foco do Apple Watch na saúde. Isto poderá ter de amadurecer e só mais daqui a uns anos veremos a tecnologia a sair para o mercado.