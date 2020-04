A bateria é um dos componentes essenciais nos dispositivos hoje em dia. Computadores ou smartphones precisam de ter este componente com a melhor gestão para assim darem mais aos utilizadores em todos os momentos.

Com todos os esforços que tem desenvolvido, a Apple procura retirar mais dos seus equipamentos, procurando ter a melhor gestão possível. A provar isso estará uma novidade que surgirá em breve. Tudo aponta para que a bateria do seu MacBook poderá durar ainda mais tempo.

Uma novidade da Apple para os MacBook

Não é novidade que a Apple se foca muito na gestão de energia dos seus equipamentos. Os sistemas operativos estão otimizados para garantir os menores consumos e energia em todos os momentos e assim aumentar a utilização destes.

Para melhorar ainda mais esta componente, a Apple terá uma novidade a ser desenvolvida para o macOS. Chamada “Battery Health Management”, esta irá procurar otimizar os consumos de energia, de forma diferente do que tem usado.

Ao contrário do que faz agora, com o macOS dedicar-se a controlar a forma como as apps consumem energia, a Apple irá mudar de abordagem. Irá olhar para a forma como o carregamento é feito e para os níveis de temperatura.

Com essa informação irá conseguir detetar padrões para poder agir no próprio carregamento. Assim, irá conseguir agir sobre a forma como a bateria dos MacBook irá envelhecer quimicamente, garantindo assim que estas têm uma vida útil maior.

A novidade deverá chegar com o macOS Catalina 10.15.5, que é esperado que surja mais tarde em 2020. Esta opção irá estar ativa após instalação, devendo ser desligada nas Definições por quem não pretenda usar a novidade.

No iOS está já presente uma funcionalidade semelhante. Chama-se carregamento otimizado e aprende a forma como os utilizadores carregam o smartphone. Desta forma consegue manter a bateria menos tempo com a carga máxima e assim evita o envelhecimento químico.