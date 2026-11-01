Ecrã do iPhone Duo está a partir-se e Samsung não perde tempo a gozar com a Apple

O arranque do primeiro dobrável da Apple não está a correr como esperado. Poucas horas após as primeiras unidades do iPhone Duo chegarem às mãos dos utilizadores, surgiram relatos de painéis OLED a quebrar na zona do vinco central. Com este defeito de hardware a ganhar tração nas redes sociais sob a designação de “crackgate”, a Samsung não perdeu tempo a explorar a falha técnica do novo concorrente.

Samsung escolheu bem o alvo: o iPhone Duo

A divisão de marketing da Samsung aproveitou o momento para lançar uma ofensiva publicitária à escala global, promovendo diretamente o Galaxy Z Fold 8. A fabricante sul-coreana recorreu a várias contas regionais oficiais para ironizar as fragilidades estruturais do rival e recordar a sua própria vantagem temporal no segmento dos ecrãs flexíveis.

Campanhas globais atacam durabilidade da Apple

Nas publicações partilhadas no Canadá, a Samsung recorreu a trocadilhos diretos ao afirmar que dobrar não é novidade nenhuma para a marca e que oito gerações de produto trazem experiência acumulada. A acompanhar o texto, surge a imagem estilizada de um ecrã partido ao meio, num convite explícito para os clientes insatisfeitos transitarem para o Galaxy Z Fold 8.

A subsidiária australiana seguiu uma linha idêntica ao publicar um vídeo onde questiona o silêncio de abrir um telefone sem que o ecrã se parta. Por sua vez, a delegação da Arábia Saudita exibiu um telemóvel com a fenda típica do problema da Apple, revelando de seguida que se tratava apenas de um papel de parede colocado no seu dobrável. A mensagem foi uniforme: veterania contra inexperiência de projeto.

Dobradiça no centro dos problemas técnicos

Os relatos técnicos apontam para uma falha grave na conceção da dobradiça interna do iPhone Duo, que aplica pressão excessiva sobre o painel OLED ao fechar. Embora a Apple já esteja a aceitar os equipamentos danificados para substituição imediata ao abrigo da garantia oficial, o impacto inicial na reputação da sua nova linha de produtos é evidente.

Este episódio replica quase com precisão as dores de crescimento vividas pela própria Samsung em 2019, aquando da primeira versão atribulada do Galaxy Fold original. Contudo, anos mais tarde e após várias iterações industriais, o mercado já não perdoa falhas estruturais básicas em smartphones que ultrapassam a fasquia dos dois mil euros no lançamento.

O desafio imediato da Apple passa agora por rever os testes de controlo de qualidade fabril antes que as quebras continuem a alastrar a mais unidades no terreno. Do lado da concorrência, o momento serve como argumento de venda direto para justificar a maturidade e resistência dos seus próprios dispositivos flexíveis.