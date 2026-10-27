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Devolver um iPhone? Apple agora vê o que está dentro da caixa sem a abrir

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As devoluções fraudulentas tornaram-se uma dor de cabeça séria no retalho, e a Apple decidiu resolver o assunto com engenharia própria. A marca começou a instalar nas suas lojas uma máquina para inspecionar o interior da embalagem do iPhone sem tocar nos selos. O sistema corre diagnósticos através da caixa e valida em segundos se o smartphone e os componentes internos estão presentes e intocados.

Até agora, este processo colocava os funcionários numa posição ingrata e provocava prejuízos absurdos. Para combater esquemas refinados, a ordem interna nas Apple Store exigia rasgar os selos de qualquer caixa devolvida ao balcão. Se isso travava quem entregava pesos de metal ou caixas vazias, por outro lado destruía o valor de artigos legítimos. Um iPhone intacto perdia o estatuto de novo e não podia regressar à venda.

Esquema das devoluções e pesadelo do stock

O esquema que motivou esta resposta é bem conhecido no mercado paralelo. Compradores mal-intencionados compravam o telemóvel, retiravam o aparelho ou trocavam peças genuínas por réplicas rascas e selavam a caixa com mestria para pedir o reembolso total. Como as fitas adesivas falsas se compram por tostões na internet, a verificação ocular dos funcionários era completamente inútil sem abrir a embalagem.

O problema é que abrir caixas a clientes honestos que apenas desistiram da compra criava um pesadelo logístico. Com o selo violado, o aparelho já não podia voltar para a prateleira. Tinha de seguir para centros de processamento, ser testado e reembalado para venda como recondicionado com desconto, desperdiçando tempo e inflando custos operacionais desnecessários.

Evolução do Presto para detetar burlas em segundos

Para contornar o dilema, foi adaptada a tecnologia Presto, a mesma plataforma sem fios usada para atualizar o iOS nos telemóveis ainda na caixa. A nova versão do aparelho comunica diretamente com o hardware do iPhone através de radiofrequência, validando números de série, o estado da bateria e a presença dos módulos originais.

Se o teste sem fios acusar anomalias, ausência de resposta eletrónica ou peças adulteradas, o funcionário descobre o esquema no imediato. A devolução é recusada no próprio balcão sem margem para desculpas, travando o prejuízo financeiro e afastando quem tenta lucrar com caixas manipuladas.

Confirmando-se que o iPhone está genuíno e imaculado, a caixa segue direta para o expositor pronta a ser vendida. Quem devolve de boa-fé despacha o processo sem atritos nem desconfianças, o equipamento preserva a condição de fábrica e a loja elimina um custo logístico pesado sem correr riscos.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
caixa iPhone máquina

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