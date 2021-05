COVID na Índia faz cair a produção do iPhone 12 cai em mais de 50%

Ainda está longe o tempo em que apenas recordaremos que uma pandemia colocou o planeta de joelhos. Se nalguns países já se nota alguma normalidade, na Índia o caos instalou-se. Assim, os danos colaterais já se fazem sentir em muitas áreas, como, por exemplo, no fabrico de dispositivos eletrónicos. Segundo informações, a produção do iPhone 12 cai mais de 50% por causa da propagação da COVID-19 neste país asiático.

A empresa de Cupertino terá apenas uma pequena parte da produção mantida atualmente em atividade. Com isso, a produção do iPhone 12 caiu substancialmente numa fábrica da Foxconn na Índia.

Aumento de casos COVID-19 na Índia faz cair drasticamente a produção

A Índia é hoje um dos mais preocupantes focos de infeção pela COVID-19 com mais de 329 mil casos diários nos últimos 14 dias. Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 3.876 mortes provocadas pelo novo coronavírus, aumentando para 249.992 o total de óbitos desde o início da pandemia.

O país é atualmente o epicentro da pandemia, devido a uma segunda vaga que dura há mais de um mês, contando atualmente mais de 3,7 milhões de casos ativos. Como resultado, a economia global, de uma forma ou de outra, está a ressentir-se do drama humano.

Um novo relatório diz que a produção do iPhone 12 numa fábrica em Tamil Nadu caiu mais de 50% devido à COVID-19.

A produção do iPhone 12 numa fábrica da Foxconn na Índia caiu mais de 50% porque os trabalhadores infetados com COVID-19 tiveram que deixar os seus cargos. A instalação da Foxconn no estado de Tamil Nadu, no sul do país, produz iPhones especificamente para a Índia, o segundo maior mercado de smartphones do mundo.

Disseram duas fontes à Reuters.

Um bloqueio total começou na segunda-feira e mais de 100 funcionários da Foxconn no estado tiveram testes positivos para a doença. Os funcionários têm permissão para sair das instalações, mas não podem entrar, com apenas uma pequena produção a ser mantida de acordo com informações locais.

A Foxconn coloca a saúde e a segurança dos nossos funcionários como a nossa maior prioridade e é por isso que trabalhamos em estreita colaboração com o governo local e as autoridades de saúde pública na Índia para enfrentar os desafios que nós e todas as empresas enfrentamos ao lidar com a crise da COVID-19.

Disse em comunicado a Foxconn.

As ações da Foxconn caíram drasticamente após o relatório. Vários fornecedores da Apple, incluindo a Foxconn, subcontrataram o fabrico na Índia no ano passado, impulsionados em parte por subsídios governamentais muito favoráveis ​​dados como incentivos para investir no país.

A instalação da Foxconn em Tamil Nadu produz iPhones especificamente para a Índia, o que significa que o impacto no fornecimento de dispositivos deve ser limitado às fronteiras do país.

