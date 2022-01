COVID-19: Apple exige que os funcionários mostrem comprovativo de vacina de reforço

Várias são já as empresas tecnológicas que implementaram várias medidas e regulamentos no que respeita à pandemia da COVID-19, nomeadamente no que se refere à vacina contra este vírus.

A Apple vai agora exigir que os funcionários apresentem um comprovativo de que têm já a vacina de reforço contra o novo coronavírus.

Funcionários Apple devem apresentar comprovativo de dose de reforço

De acordo com as informações avançadas pelo The Verge, a Apple terá enviado um email internamente aos seus funcionários a informar que vai começar a exigir que os mesmos sejam vacinados com a dose de reforço contra a COVID-19. Para isso, a empresa de Cupertino vai começar a exigir o certificado de vacinação com essa mesma dose de reforço.

Desta forma, assim que um funcionário da Apple cumpra os requisitos para levar a dose de reforço, terá um prazo de quatro semanas para levar essa mesma vacina. Caso contrário, a marca da maçã vai exigir que o trabalhador realize testes com frequência para frequentar uma loja, uma loja parceira ou um escritório da Apple a partir do dia 15 de fevereiro.

Já a partir do dia 24 de janeiro, a Apple vai exigir que os funcionários que não estão vacinados, ou os que não enviaram o comprovativo de vacinação, divulguem o resultado negativo dos testes rápido de antigénio para entrarem no seu local de trabalho.

O The Verge refere que, no comunicado, a empresa de Tim Cook referiu que:

Devido à diminuição da eficácia da primeira série de vacinas contra a COVID-19 e ao surgimento de variantes altamente transmissíveis, como a Ómicron, uma dose de reforço agora faz parte de se manter atualizado na sua vacinação contra a COVID-19 para se proteger de uma doença grave.

Os detalhes divulgados não vão para além destes, mas parece que quem levar a dose de reforço contra o vírus no prazo determinado pela Apple, já não vai precisar de realizar testes frequentes.