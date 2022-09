Como utilizar o Modo de baixo consumo para poupar a vida da bateria do seu Apple Watch

Com o lançamento do watchOS 9, a Apple introduziu uma funcionalidade há muito solicitada para o Apple Watch: Modo de baixo consumo. Este modo ajuda a bateria do seu relógio a durar mais tempo antes de precisar de o carregar. A desvantagem é que algumas funcionalidades podem ficar desligadas, ou limitadas, ou até ter uma ação menos assídua.

A Apple define 18 horas de autonomia do Apple Watch com um conjunto de ações, que vão desde as medições constantes de saúde, até algum tempo com a app Treino a funcionar. Com este novo modo, a vida útil melhora alguma coisa. Vamos ver como podemos ativar este modo.

Dar mais vida à bateria do Apple Watch

A Apple afirma que um Apple Watch Series 8 pode ter até 36 horas de vida útil da bateria por carga quando utiliza o modo de baixo consumo (os modelos mais antigos também recebem este impulso), e para o Apple Watch Ultra, até 60 horas de vida útil da bateria por carga. Nada mau!

Assim, o que a empresa de Cupertino fez foi portar para os seus smartwatches o modo de baixo consumo que já existe no iPhone ou iPad. Isso permite poupar a vida da bateria destes dispositivos.

Como funciona o Modo de baixo consumo no watchOS 9?

Em primeiro lugar, desde que a Apple introduziu esta característica no watchOS 9, só está disponível para a Apple Series 4 e superior, Apple Watch SE, e Apple Watch Ultra. O Modo de baixo consumo não está disponível nos relógios que ficaram na versão watchOS 8 e inferiores, incluindo a Série 3.

Assim, para estes relógios, pode continuar a utilizar o Modo Poupança de Energia.

Partindo então para os Apple Watch que suportam o novo sistema operativo, vamos então ativar o Modo de baixo consumo.

Vamos à Central de Controlo, tocamos no ícone da percentagem de bateria e aí podemos ativar o Modo de baixo consumo. Também podemos ir a Definições > Bateria. Dentro temos um gráfico interessante, um botão que devem conhecer (Estado da bateria) e têm depois o slide Modo de baixo consumo.

Ao ativarmos este modo, temos 3 novas opções:

Ativar

Ativar durante...

Fechar

Ora foi também aqui que a Apple colocou a informação sobre quais as funcionalidades que ficarão desativadas quando este modo de poupança de energia for ativado.

Usar as opções

Para ativar simplesmente o modo de baixo consumo, toque em Ativar. Se o ligar acidentalmente, toque em Fechar e o modo de baixo consumo não será ativado. Agora, se quiser que o seu relógio ligue automaticamente o modo de baixo consumo durante um dia, dois dias, ou até três dias, toque em Ativar durante... e escolha o seu intervalo.

Atualmente, não há forma de definir um temporizador manual ou de o definir para menos de um dia, como, por exemplo, durante uma hora ou para ou quando se deixa um local específico.

Como desligar o modo de baixo consumo no Apple Watch

O Modo de baixo consumo desliga-se automaticamente sempre que se carrega o relógio a 80% ou mais. Contudo, podemos também desligá-lo manualmente através da Central de Controlo e tocar em cima da percentagem > por baixo do nível de bateria, desligamos o Modo de baixo consumo!

Claro, também podemos ir a Definições > Bateria e dentro desligar a opção Modo de baixo consumo.

Mas qual é a ação prática deste Modo de baixo consumo?

Segundo a Apple:

Esta ação permite poupar bateria ao desativar a opção de ecrã Sempre ligado e limitando os sensores e as ligações móveis e Wi-Fi do Apple Watch.

As notificações recebidas poderão ser apresentadas com atraso. Serão desativadas funcionalidades como:

Medições de frequência cardíaca em segundo plano;

Avisos de frequência cardíaca;

Avisos de ritmo cardíaco irregular:

Medições de oxigénio no sangue.

No que toca às notificações, importa salientar que como o Modo de baixo consumo afeta as ligações de rede, o Apple Watch tenta recuperar notificações uma vez por hora, em vez de o fazer continuamente quando não estiver no alcance do Bluetooth do iPhone emparelhado.

Isso significa que iremos ainda recebe notificações, incluindo notificações push das aplicações de terceiros, no Apple Watch, e elas chegam em tempo real quando tivermos o relógio ao alcance do iPhone.