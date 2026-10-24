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Começam os problemas da Apple? Ecrãs do novo iPhone Duo já estão a partir

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O lançamento de um novo formato traz sempre entusiasmo, mas as primeiras horas de disponibilidade do iPhone Duo estão a gerar apreensão entre os primeiros compradores. Vários utilizadores começaram a partilhar fotografias e relatos nas redes sociais e em fóruns que mostram o ecrã interno do dobrável da Apple com quebras graves sobre a linha da dobradiça, poucas horas após ser retirado da caixa.

Começam os problemas da Apple no iPhone Duo?

As imagens mostram falhas estruturais no painel flexível, manifestando-se frequentemente numa linha de pixeis danificados ou ecrãs totalmente pretos num dos lados. Há relatos de clientes que afirmam ter aberto o equipamento menos de vinte vezes antes de ouvirem um estalido vindo do mecanismo interno, seguido pela quebra imediata da superfície de visualização. As queixas surgiram quase de imediato na Austrália e na China, mercados onde as vendas arrancaram mais cedo devido aos fusos horários.

Pesadelo da dobradiça repete-se na estreia dos dobráveis

As suspeitas em torno da durabilidade dos ecrãs flexíveis sempre foram uma sombra para qualquer fabricante que entra neste segmento. No caso do iPhone Duo, o problema parece centrar-se na área de maior tensão mecânica, exatamente onde a dobra se fecha e se apoia na estrutura articulada interna. Resta perceber se se trata de unidades pontuais com defeito de fabrico na linha de montagem inicial ou se o mecanismo exerce pressão indevida sobre o vidro ultrafino.

iPhone Duo screen cracked within 6 hours of ownership
byu/Midnight_Slump iniPhoneDuo

Para já, os relatos continuam a dividir-se entre incidentes genuínos e acidentes causados pelo manuseamento inadequado do público nas lojas físicas, onde muitas unidades de demonstração foram igualmente fotografadas com o painel estalado. Vários especialistas e analistas que receberam o telefone com antecedência realizaram testes de dobra exaustivos sem registar anomalias semelhantes, o que alimenta o debate sobre a real dimensão do problema.

Garantia, substituições e teste de fogo para a Apple

Perante as primeiras queixas documentadas, as lojas oficiais procederam à troca imediata dos dispositivos afetados para análise técnica de engenharia. A recolha destas unidades danificadas é o procedimento padrão habitual para diagnosticar se houve falha num lote de produção específico, contaminação interna por resíduos durante a montagem ou fragilidade nos suportes do ecrã.

Here are the several cases I mentioned earlier
byu/Bitter_Offer7123 iniPhoneDuo

Para quem já comprou o iPhone Duo ou pondera avançar, a garantia legal cobre defeitos mecânicos e anomalias de funcionamento ocorridas sob utilização normal. Além disso, os consumidores que encomendaram o equipamento dispõem do período legal de devolução caso prefiram aguardar por esclarecimentos oficiais.

Ainda é prematuro assumir uma falha generalizada de projeto, mas a situação exige acompanhamento atento nas próximas semanas para perceber se as queixas abrandam ou se estamos perante um problema estrutural no primeiro dobrável da marca.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Apple dobrável ecrã iPhone Duo

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