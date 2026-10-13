Chrome vs. Safari: Apple promete até mais 5 horas de autonomia

A Apple está a procurar convencer os utilizadores do Chrome a mudarem para o Safari, apresentando argumentos de autonomia, velocidade e privacidade. A empresa afirma que o seu navegador permite até cinco horas adicionais de autonomia e carrega até 35% mais depressa os sites visitados com frequência.

Apesar de o fazer de forma subtil, a Apple nunca escondeu o interesse em promover as suas aplicações. Ainda assim, a campanha “Switch to Safari” leva essa estratégia mais longe, reunindo numa página própria os argumentos que justificam trocar o Chrome pelo Safari – na perspetiva da própria Apple, pelo menos.

Mais autonomia e páginas mais rápidas

Segundo a Apple, o Safari permite até cinco horas adicionais de streaming de vídeo num Mac, face ao Chrome, com uma única carga da bateria. Além disso, o Safari carrega até 35% mais depressa os sites visitados com frequência.

Os dois valores resultam de testes realizados pela própria Apple em agosto de 2026, num MacBook Air de 15 polegadas com chip M5, com versões de pré-lançamento do Safari 27 e do macOS e com o Chrome 151. Na autonomia foi usado vídeo em 1080p e, na velocidade, cópias de 12 sites populares em condições de rede simuladas.

Privacidade e funcionalidades adicionais

A privacidade é o segundo grande argumento da campanha. Segundo a Apple, o Safari bloqueia por predefinição os cookies de terceiros e recorre ao Intelligent Tracking Prevention (ou Prevenção Inteligente contra seguimento, em português) para dificultar que empresas de recolha de dados construam um perfil do utilizador. Por sua vez, o Chrome permite a presença de mais rastreadores durante a navegação.

O navegador da Apple inclui ainda o Distraction Control (ou Controlo de Distrações, em português), que permite ocultar um elemento incómodo de uma página e mantê-lo escondido nas visitas seguintes, funcionalidade que exige o macOS 15 ou o iOS 18, ou versões posteriores, e os Perfis, que separam a navegação profissional da pessoal.

Como mudar do Chrome para o Safari?

A Apple indica que é possível importar para o Safari os marcadores e as palavras-passe guardados no Chrome, de forma automática na primeira utilização no Mac ou mais tarde, manualmente, e através das Definições no iPhone. Além disso, garante que o Google Docs, o Sheets e o Slides funcionam no navegador.

No Mac, com o macOS 13 ou posterior, a alteração faz-se nas Definições do Sistema, escolhendo Secretária e Dock na barra lateral e selecionando o Safari na opção Navegador predefinido.

No iPhone, o caminho passa por Definições > Aplicações > Aplicações Predefinidas > Alterar a Aplicação de Navegação.