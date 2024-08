China proíbe a venda de carregadores sem fios MagSafe da Apple para o iPhone

Quando lançou o iPhone 12, a Apple introduziu o seu próprio padrão de carregamento sem fios chamado MagSafe. Esta tem sido uma das formas mais usadas para carregar o iPhone e a base para muitos acessórios. Esta tecnologia tem agora problemas na China, onde será banida e a sua venda proibida.

China proíbe a venda de carregadores MagSafe

A tecnologia de carregamento MagSafe da Apple tem uma série de vantagens, como a capacidade de ligar vários acessórios. Falamos de tripés, suportes para bicicletas ou automóveis, carteiras ou baterias magneticamente conectadas ao iPhone.

Também oferece velocidades de carregamento de 15 W duas vezes mais rápidas, em comparação com as versões anteriores da tecnologia de carregamento sem fios da Apple. Muitas marcas já carregam sem fios de 50 W, mas nem a Samsung consegue vencê-los quando se trata de velocidades de carregamento, muito menos a Apple.

A China, no entanto, prepara-se agora para proibir os carregadores sem fios MagSafe da Apple, que fornecem uma velocidade de carregamento de 15 W. Segundo o jornal South China Morning Post, as vendas de carregadores MagSafe pela Apple serão proibidas após o dia 1 de setembro.

Apple terá de mudar estas propostas para o iPhone

A entidade reguladora local terá decidido proibir os dispositivos de carregamento sem fios que usam determinadas frequências. Do que é revelado de forma clara, o objetivo passa por “manter a ordem das ondas aéreas” nas indústrias da aviação e das comunicações.

O governo está agora a reservar apenas as faixas de frequência de 100-148,5kHz, 6765-6795kHz e 13553-13567kHz para carregamento sem fios. O carregador sem fios MagSafe da Apple opera na frequência de 360 ​​kHz, o que certamente o torna ilegal na China após 1 de setembro.

Assim, a Apple terá de alterar a frequência de funcionamento da sua tecnologia MagSafe, pelo menos na China, ou interromper as vendas do seu carregador sem fios. Devido a esta legislação, o iPhone da Apple apenas suporta a tecnologia de carregamento muito mais lento de 7,5 W. Esta opera na frequência permitida dos 127,7 kHz, pelo que a utilização do MagSafe nunca foi uma experiência completa de carregamento sem fios na China.