Chegou o iPhone Duo, o primeiro smartphone dobrável da Apple

Há muito que se esperava uma proposta dobrável da Apple. A concorrência tem já uma posição firme neste mercado e todos pediam que a empresa criassem a sua proposta. Esse momento chegou agora com a apresentação do iPhone Duo, o primeiro smartphone dobrável da Apple.

A Apple quis trazer uma peça única para esta sua nova proposta. é a entrada da marca neste campo e isso obrigava a algo totalmente diferente. Para isso apostaram num formato mais horizontal e com medidas que a marca considera ser o mais lógico e natural.

A grande aposta e preocupação da Apple é o ecrã deste novo dispositivo. Com a capacidade de dobrar, é necessário criar uma proposta duradoura e que se mantenha livre de vincos e de outros problemas. A Apple pensa ter conseguido atingir esse patamar. Assim, temos um ecrã externo tem 5,4 polegadas e um interior de 7,6 polegadas.

Com este novo espaço de ecrã, a Apple reformulou o iOS 27 para ser mais útil e interessante de usar. Elementos como botões e painéis foram movidos para a lateral do ecrã externo. A doca no ecrã inicial está orientado verticalmente na lateral. Algo que foi uma novidade interessante é a possibilidade de utilização do Apple Pencil em qualquer um dos ecrãs em breve, como acontece com o iPad.

A mudança no software permite aproveitar ao máximo o ecrã. Pode-se executar diferentes aplicações lado a lado ou várias instâncias dessas mesmas apps, como o Safari. Estas aplicações podem ser emparelhadas para serem reiniciadas facilmente.

No campo do hardware, a Apple revelou que O iPhone Duo utiliza um sistema estrutural inovador com um design laminado multicamadas. A camada com nanotextura é revestida por um polímero rígido com um revestimento desenvolvido pela Apple para resistência a riscos. Além disso, e como o iPhone 18, o SoC A20 Pro está presente.

As baterias estão em ambos os lados do dispositivo e funcionam perfeitamente como uma só. Oferecem até 44 horas de reprodução de vídeo ao usar o ecrã externo. Quem usar os 2 ecrãs poderá obter até 24 horas de uso por carga. Cinco minutos de carga também devem garantir cinco horas de reprodução de vídeo na tela externa.

A Apple garante também que este é o iPhone mais fino de sempre. A dobradiça está preparada para ser resistente. No campo da fotografia, tudo o garante no iPhone 18 está também presente. Como curiosidade, pode-se usar a captura dupla no FaceTime para mostrar o utilizador e o que está a ver durante uma chamada. No ecrã externo pode partilhar o ecrã da pessoa com quem está a falar, permitindo que várias pessoas participem da chamada de vídeo.

A tela externa Para a fotografia, o ecrã externo permite que se visualize a foto enquanto esta é enquadrada, e quem é fotografado podem ver. A Apple preparou ainda animações para o ecrã externo para captar a atenção das crianças que estão a ser fotografadas.

O iPhone Duo tem preço inicial de 2 399,00 €, com opções de armazenamento de 256 GB a 2 TB. A pré-venda começa em 16 de outubro e o produto estará disponível a partir de 23 de outubro.

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