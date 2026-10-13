Casa inteligente à maneira da Apple: novas câmaras, termostatos e fechaduras

A par do HomeView, a Apple está a revelar a Home Collection, uma gama de acessórios para casa inteligente, que inclui câmaras, campainha, fechadura, termostatos e sensores.

Com a promessa em cima da mesa há vários anos, a Apple está finalmente a revelar uma linha de produtos para dar forma a uma casa inteligente, desenvolvida em conjunto com dois fabricantes e apresentada como uma seleção de equipamentos recomendados.

Conforme o anúncio, é possível configurar todos eles com um toque no iPhone, que tem de ter o sistema operativo mais recente para o emparelhamento por NFC. Além disso, todos são geridos na app Casa, onde também podem ser controlados através da Siri, dispensando uma aplicação ou uma conta próprias.

Câmaras e campainha da LG

A LG disponibiliza quatro câmaras, nomeadamente a campainha de vídeo com fios, a Floodlight Cam, a Outdoor Cam e a Indoor Cam, todas com gravação até 2,5K e com reconhecimento de pessoas, caras familiares, animais, veículos e encomendas.

A campainha tem duas câmaras que captam vistas separadas dos visitantes e das encomendas, sendo a frontal em 2,5K e a inferior em Full HD, ao passo que a Indoor Cam ajusta a inclinação, para cima e para baixo, quando o utilizador consulta a imagem, e volta a inclinar-se para baixo, deixando de monitorizar, assim que o primeiro membro do agregado regressa a casa.

A monitorização é feita com um hub doméstico, como o novo HomeView, o HomePod, o HomePod mini ou a Apple TV 4K, e o histórico de eventos é guardado no iCloud+ durante 10 dias, sem subscrição específica para câmaras.

O número de câmaras suportadas depende do plano e, em planos elegíveis, o Apple Intelligence acrescenta resumos automáticos de vídeo e pesquisa por linguagem natural, embora estas funções estejam disponíveis para um número limitado de câmaras consoante o plano.

Fechadura e termostatos

A LG Smart Deadbolt Lock usa Ultra Wideband para detetar a aproximação do utilizador e desbloquear a porta automaticamente quando este transporta um iPhone ou Apple Watch compatível com chave de casa, além de permitir desbloqueio por toque, teclado com PIN e uma ranhura escondida para chave de reserva.

Compatível com Matter e suporta Aliro, as funções essenciais de acesso funcionam localmente, mesmo sem ligação à internet.

Na climatização, há dois termostatos, um da LG e outro da Schneider Electric, ambos compatíveis com Matter e concebidos para instalação própria, com deteção de cabos no próprio dispositivo.

A função Temperatura Adaptativa ajusta o termóstato consoante haja alguém em casa, seja hora de descansar ou os moradores estejam ausentes, e a medição da temperatura e da humidade em várias divisões pode recorrer aos sensores autónomos da LG e da Schneider Electric, também compatíveis com Matter, ou aos que já existem no HomeView, no HomePod e no HomePod mini.

Preços e disponibilidade

Nos Estados Unidos, os preços partem de:

249,95 dólares para a campainha;

para a campainha; 399,95 dólares para a Floodlight Cam;

para a Floodlight Cam; 299,95 dólares para a Outdoor Cam;

para a Outdoor Cam; 199,95 dólares para a Indoor Cam;

para a Indoor Cam; 349,95 dólares para a fechadura;

para a fechadura; 199,95 dólares para cada um dos termostatos;

para cada um dos termostatos; Os sensores começam nos 39,95 dólares.

A gama estará à venda a partir de dezembro na loja online da Apple, na app Apple Store e nas lojas físicas, com alguns acessórios a ficarem apenas para o início de 2027. As câmaras e a campainha serão vendidas nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido, enquanto a fechadura, os termostatos e os sensores estão indicados apenas para os Estados Unidos e o Canadá.

O comunicado oficial da Apple não menciona Portugal nem outros países da União Europeia (UE), informando apenas que o HomeView não está disponível para venda na UE, porque a Siri AI não está atualmente disponível no iOS neste mercado, situação para a qual a Apple diz estar a trabalhar.