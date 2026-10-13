Carl Pei arrasa iPhone Duo: vale a pena gastar 2400 € no dobrável da Apple?

​O dobrável da Apple gerou reações no mercado, mas nem todos ficaram convencidos. Carl Pei, líder da Nothing, veio a público classificar o novo iPhone Duo como um verdadeiro desperdício de dinheiro. A justificação assenta no preço, um valor elevado para um smartphone que chega com cortes difíceis de ignorar face aos topos de gama da marca.

Carl Pei arrasa o iPhone Duo da Apple

A principal crítica prende-se com a ausência do Face ID. É uma funcionalidade emblemática que acompanha os smartphones da Apple desde o lançamento do iPhone X. A decisão de abdicar do sistema de reconhecimento facial deve-se à espessura reduzida de 5,2 mm quando aberto. Instalar o sistema TrueDepth num corpo tão fino tornou-se um desafio físico, a somar à complexidade de gerir sensores dedicados para ambos os ecrãs sem sacrificar o formato.

Cortes nas câmaras e ausências de peso

O conjunto fotográfico do iPhone Duo também sofreu cortes expressivos para acomodar a nova engenharia da dobradiça. O equipamento inclui uma câmara frontal de 12 MP, ficando atrás do sensor de 18 MP presente no iPhone 18 Pro, modelo mais acessível. Faltam também componentes chave como o sensor LiDAR, essencial para capturas noturnas mais nítidas, e controlos profissionais avançados na aplicação de câmara para afinar o tempo de exposição e a abertura.

A falta de uma lente teleobjetiva dedicada representa outro ponto sensível destacado na análise ao hardware. Rivais diretos no segmento dos dobráveis, como o Galaxy Z Fold 8 Ultra ou o Pixel 11 Pro Fold, integram zoom ótico dedicado sem descurar o desempenho geral. Para quem paga perto de 2.400 € por um smartphone de referência, prescindir do zoom ótico parece um compromisso pesado demais face ao que a concorrência direta já entrega de série.

Futuro dos dobráveis e a chegada às lojas

Informações avançadas por analistas indicam que a Apple está a par destas limitações e já colocou o Face ID e a teleobjetiva no topo das prioridades. Ainda assim, é pouco provável que essas alterações surjam logo na segunda versão. São apontadas com maior segurança apenas para uma eventual terceira geração do equipamento. No seio dos utilizadores, ganha força a sugestão prática de usar Touch ID no ecrã exterior e reservar o Face ID apenas para o painel dobrável interno.

Apesar das críticas ferozes ao posicionamento comercial, o dispositivo traz argumentos sólidos na engenharia de construção. O vinco do painel interior é praticamente invisível, o ecrã ProMotion de 120 Hz responde de forma exemplar e o processador A20 Pro assegura processamento. Soma-se ainda o suporte ao Apple Pencil através de ligação USB-C, abrindo portas a um uso mais produtivo.

As pré-reservas do dobrável da Apple abrem oficialmente a 16 de outubro, com a chegada às lojas físicas e primeiras entregas marcadas para o dia 23 de outubro. Caberá agora aos utilizadores decidir se as novidades no formato compensam as concessões técnicas exigidas.