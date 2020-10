A Apple sempre foi comedida no que toca a anunciar as especificações dos seus equipamentos. A cada novo modelo a marca limita-se a destacar as novidades no campo do design e do hardware que foi desenvolvido no último ano.

Na apresentação do novo iPhone 12 não existiu diferença neste campo, sem que a Apple revelasse muito. Agora, e de forma quase natural, surgiu uma primeira informação sobre o hardware. Depois da memória, sabem-se agora as capacidades de bateria alguns modelos do novo iPhone.

Apesar de não anunciar de forma direta as capacidades de bateria dos seus equipamentos, é normal que surjam as especificações das usadas. Estas são reveladas nas certificações dos modelos e durante as análises feitas aos mesmos.

As baterias dos modelos do iPhone 12

Agora foi revelado as capacidades de bateria de 2 dos novos modelos do iPhone 12. Resultou de informação revelada pela Anatel, a entidade brasileira responsável pela certificação dos equipamentos eletrónicos no país.

A informação revelada mostrou que o novo iPhone 12 tem uma bateria de 2.815 mAh. Este valor mostra claramente que este novo smartphone tem uma bateria inferior ao do modelo anterior. O iPhone 11 tinha presente uma bateria de 3.110 mAh.

A Apple terá otimizado o iOS e o A14 Bionic

Esta situação não deverá ser preocupante, uma vez que a diferença deverá ser facilmente compensada. Para isso a Apple deverá ter várias otimizações presentes. Estas devem incidir principalmente no iOS e no novo SoC A14 Bionic.

Ao mesmo tempo, foram também revelados os dados da bateria do novo iPhone 12 mini. Este terá uma bateria de 2.227 mAh, o que confirma uma informação apresentada no verão e que mostrava precisamente este mesmo valor de bateria.

Apesar de terem sido certificados também o Pro e o Pro Max, os valores destas baterias não foram revelados. No entanto, espera-se que tenham 2.775 mAh no modelo Pro e 3.687 mAh no modelo Pro Max.