Apesar de ser um sistema muito estável, não é anormal o iOS ter bugs e falhas que condicionam a utilização deste sistema. Por norma não são graves, mas muitas vezes tornam mais difícil a utilização do iPhone.

O mais recente deixa muitas dúvidas aos utilizadores se é realmente um bug ou uma falha que a Apple esteja a provocar. Ao instalar a app Music, esta ocupa um lugar na doca removendo qualquer outra app que ali esteja, sem qualquer intervenção do utilizador.

Um bug muito estranho do iOS

Desde que foi descoberta há alguns dias que esta falha do iOS está a levantar muitas dúvidas aos utilizadores o iPhone. Ao instalar a app Apple Music esta remove apps da doca do iOS e assume ali um papel de destaque junto do utilizador.

Muitos consideraram que era um comportamento abusivo por parte da app Music, por esta estar a substituir outras apps de streaming. Revelaram que o visado era o Spotify, algo que mostrava claramente que esta estaria a substituir a concorrência.

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won't do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq — Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) May 5, 2022

App Apple Music assume o lugar na doca

Claro que com o evoluir da situação, e com mais testes realizados, a conclusão acabou por ser outra mais lógica. Qualquer app que esteja na primeira posição da doca do iOS acabará por ser substituída, mesmo contra a vontade do utilizador.

Na verdade, esta não é uma situação normal, dado que a app Apple Music vem com o iOS. Apenas será possível simular o bug se a app for desinstalada e mais tarde voltar a ser instalada no iPhone. Nesse momento assumirá a sua posição de destaque na doca do iOS.

They're on there by default when you get the phone (and no other apps could on it anyways) The OS is just mistakenly putting it back where it would normally go.



This is clearly a bug. — Riley Dumont (@st4gjk6r68) May 5, 2022

Resolvido numa atualização ao iPhone

O curioso é que esta situação não afeta qualquer outra app da Apple e apenas se foca na app de música. Está na versão de testes do iOS e noutras anteriores do sistema do iPhone, bem como em equipamentos que não fizeram a atualização para a versão mais recente.

A Apple, entretanto, foi contactada e já assumiu que este é um bug real do iOS. Apesar de se pensar inicialmente que seria da a app Apple Music, está mesmo no sistema do iPhone. A empresa deverá resolver este problema numa das próximas atualizações do iOS.