Apresentado no início desta semana, o iOS 15.4 trouxe para o iPhone um conjunto único de novidades da Apple. Estas querem melhorar ainda mais a utilização deste sistema e do iPhone, ao mesmo tempo que resolve alguns problemas.

Algo que ninguém esperava era a chegada de uma situação anormal e que limita a utilização do iPhone. O que muitos utilizadores do iOS 15.4 relatam é uma falha que leva a bateria deste smartphone a desaparecer de forma muito rápida.

Muitas novidades chegaram com o iOS 15.4

A grande novidade do iOS 15.4 está no Face ID e na possibilidade de usar uma máscara para desbloquear o iPhone. Numa altura que temos de estar protegidos, a Apple resolveu melhorar o seu sistema de autenticação para ser mais simples de usar.

Claro que há mais novidades, em áreas que eram também esperadas alterações. Falamos de novos emojis e até de cartões de vacinação na app Saúde e Carteira, bem como várias melhorias para o iPhone, que corrigem problemas e falhas anteriores.

Battery life on iOS 15.4 is really bad After 24 hours - 80%, but active screen no more then 2 hours and I using only Safari, YouTube, Instagram, Uber.(iPhone 11 battery capacity 93%) #ios #ios15 #apple #iphone #iOS154 #battery #batterylife #bug — Maxim Shishko (@lamaks_3) March 16, 2022

Novo problema de bateria no iPhone

Algo que esta versão trouxe também foi um novo problema com as baterias, segundo muitos utilizadores reportam agora. Estas queixas não parecem generalizadas a todos os utilizadores, mas têm crescido nas redes sociais e no número de utilizadores.

Algo que é possível perceber é que este problema parece estar a afetar vários modelos do iPhone, desde o 13 Pro Max, o 11 ou outros. Não existe um padrão reconhecido, sendo alargado a vários modelos, alguns mais recentes e outros mais antigos.

iOS 15.4 is killing the battery in my iPhone 13 Pro Max. I could go for days without charging, but it’s down to half capacity by mid day. — Oded Shopen (@odedia) March 17, 2022

Teorias apontam várias fontes para esta situação

Existem já várias teorias para a origem do problema. Alguns utilizadores apontam o dedo à utilização mais frequente dos 120Hz ProMotion, mas os modelos mais antigos não têm esta capacidade. Há ainda quem tenha desligado o 5G e a situação tenha melhorado.

Não é anormal haver uma lentidão no iPhone após uma atualização do iOS e até um ligeiro aumento dos consumos de bateria. Estas são, por norma, situações temporárias, mas que se corrigem de forma automática ao fim de alguns dias. Este não prece ser, infelizmente, o caso e a Apple deverá ter de intervir em breve.