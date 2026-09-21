Apple Watch Series 12 e Ultra 4: medições cardíacas mais frequentes no modo Espetáculo

Os Apple Watch Series 12 e Ultra 4 incluem uma nova definição para quem utiliza o relógio no cinema ou no teatro: a possibilidade de manter as medições frequentes da frequência cardíaca mesmo com o modo Espetáculo ativado. A opção permite controlar um comportamento que pode passar despercebido a muitos utilizadores.

Estes modelos reduzem, por predefinição, a frequência das medições para uma leitura a cada cinco minutos quando entram no modo Espetáculo. Nas definições, contudo, é possível autorizar a monitorização mais frequente durante a utilização deste modo.

A mudança surge com o novo sistema de sensores de saúde. Na apresentação do Apple Watch Series 12, a Apple confirma que o sensor ótico permite medir a frequência cardíaca a cada cinco segundos ao longo do dia. O objetivo é obter um registo mais detalhado, com menos tempo entre leituras.

Há, contudo, uma distinção importante: medir mais vezes significa aumentar a resolução temporal dos dados. Só por si, esse intervalo não permite concluir que cada medição individual seja mais precisa.

O que muda quando se ativa o modo Espetáculo

O modo Espetáculo, a designação utilizada pela Apple em Portugal para o Theater Mode, foi pensado para reduzir as distrações em ambientes escuros. Impede que o ecrã se acenda ao levantar o pulso, ativa o modo sem som e coloca o Walkie-talkie como indisponível. As notificações hápticas podem continuar a chegar, pelo que o utilizador ainda pode sentir os alertas no pulso.

Nos novos modelos, o comportamento predefinido também reduz a atividade de medição cardíaca. A explicação “plausível” é que serve para limitar a possibilidade de a luz verde dos sensores ser visível numa sala escura, sobretudo quando a bracelete está mais solta. Trata-se da interpretação não oficial.

Porque existe uma luz verde debaixo do relógio?

A iluminação faz parte do funcionamento do sensor ótico. O Apple Watch utiliza LED e componentes sensíveis à luz para identificar alterações no fluxo sanguíneo no pulso e calcular a frequência cardíaca. A técnica chama-se fotopletismografia e explora a forma como o sangue absorve a luz verde.

A luz tem, portanto, uma função de medição. O contacto adequado entre o relógio e a pele também é relevante: a Apple recomenda colocar corretamente o dispositivo para obter leituras mais consistentes e reconhece que nem sempre é possível conseguir uma medição fiável.

Nos modelos anteriores do Apple Watch, as medições da frequência cardíaca em segundo plano não seguem um intervalo fixo: a frequência das leituras varia consoante a atividade do utilizador.

Durante os treinos, o relógio mede a frequência cardíaca de forma contínua e mantém essa monitorização durante os três minutos seguintes para avaliar a recuperação.

Como alterar a nova definição:

Abrir Definições no Apple Watch.

Entrar em Coração. Procurar Permitir medições contínuas. Ativar No modo espetáculo.

O modo Dormir reduz as medições para intervalos de cinco minutos.

Para ativar o próprio modo Espetáculo, basta premir o botão lateral, abrir a central de controlo e tocar no símbolo das duas máscaras. Continua a ser possível consultar o relógio manualmente, tocando no ecrã, premindo o botão lateral ou rodando a Coroa digital.

A escolha passa, assim, pela utilização que cada pessoa faz do dispositivo: quem privilegia a discrição numa sala escura pode manter a configuração original; quem pretende conservar um registo cardíaco mais frequente pode ativar a nova opção.

Em relação ao impacto desta alteração na autonomia, não há dados suficientes para indicar quanto poderá mudar o consumo de bateria.