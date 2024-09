Apple Watch SE 3 de plástico deverá ser uma realidade, mas só chega em 2025

A Apple tem estado a renovar a sua oferta, algo que faz há muito tempo, sempre com propostas inovadoras. A mais recente mudança veio com o iPhone 16 e o Apple Watch 10. Um modelo parece estar quase a receber também novidades. Falamos do Apple Watch SE 3, que deverá passar a ser de plástico, mas que só chegará no próximo ano.

Para além dos computadores e smartphones, a Apple também tem uma posição dominante no mercado dos smartwatches com a sua linha de produtos Watch. A empresa lança uma nova série todos os anos e dá continuidade à série Watch SE, mais acessível em comparação com outros modelos.

A Apple lançou o Watch SE de 2ª geração em setembro de 2022. Após um intervalo de dois anos, esperava-se que a empresa anunciasse o Watch SE de 3ª geração com o iPhone 16 no evento de 9 de setembro, mas tal não aconteceu. No entanto, as informações mais recentes despertaram a curiosidade no mundo dos smartwatches.

Mark Gurman, da Bloomberg, conhecido pelas suas informação relacionadas com a Apple e os seus produtos, sugeriu que a gigante tecnológica trabalha num novo Apple Watch SE 3 com caixa de plástico. O relógio de 2.ª geração lançado pela empresa em 2022 tinha uma caixa em alumínio.

Neste contexto, diz-se que a empresa enfrentou problemas de custos e de qualidade durante a transição do alumínio para o plástico, mas isso não afetou o processo de desenvolvimento. Assim, a Apple deverá seguir este caminho e apresentar a nova proposta com estes materiais.

Segundo as informações apresentadas, deverá lançar o modelo Apple Watch SE 3 com caixa de plástico no próximo ano, em 2025. Prevê-se que o smartwatch de 3ª geração ofereça um maior desempenho com um processador mais potente, sendo o seu preço também um assunto de interesse.

O Watch SE 2, lançado em 2022, foi vendido por 249 dólares nos Estados Unidos, país de origem da Apple. Neste contexto, espera-se que o smartwatch do próximo ano tenha um preço ligeiramente inferior. Veremos isso juntos.