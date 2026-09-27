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Apple Watch no Android? Xiaomi 18 Pro vai tratar disso em breve

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A rivalidade entre o Android e o ecossistema fechado da Apple acaba de ganhar uma novidade. Durante anos, a dependência dos gadgets da Apple foi um dos maiores obstáculos para os utilizadores que queriam abandonar o iPhone. A Xiaomi decidiu quebrar essa barreira e anunciou algo inédito no novo Xiaomi 18 Pro, permitindo a comunicação direta com o Apple Watch.

A Xiaomi decidiu quebrar essa barreira e anunciou algo inédito no novo Xiaomi 18 Pro, permitindo a comunicação direta com o Apple Watch.

Esta nova integração oficial foi detalhada pela liderança da divisão móvel da marca chinesa e surge como uma ponte direta entre plataformas rivais. O objetivo central passa por atrair utilizadores da concorrência que hesitam em mudar de smartphone pelo receio de perder os investimentos já realizados em relógios inteligentes. A proposta é simplificar a transição, tornando a mudança de sistema operativo num processo quase transparente.

Notificações, chamadas e saúde totalmente integradas

Ao emparelhar o Apple Watch com o Xiaomi 18 Pro, a experiência mantém os pontos essenciais que os utilizadores esperam no seu quotidiano. A ligação permite receber e atender chamadas diretamente pelo relógio, além de espelhar as notificações do smartphone em tempo real. Esta resposta imediata no pulso assegura que as funcionalidades comunicativas mais relevantes continuam operacionais sem a necessidade do equipamento original da Apple.

A Xiaomi decidiu quebrar essa barreira e anunciou algo inédito no novo Xiaomi 18 Pro, permitindo a comunicação direta com o Apple Watch.

A compatibilidade vai bastante além dos alertas básicos do sistema e entra diretamente no segmento do bem-estar físico. Todo o registo de atividade desportiva, métricas de treino e histórico de saúde captados pelo relógio passam a sincronizar sem perdas com o terminal da marca chinesa. Com isto, os dados corporais e desportivos acumulados ao longo dos anos mantêm a sua continuidade, contornando uma das barreiras mais críticas na retenção de utilizadores no universo iOS.

Evolução estratégica da ponte entre Android e Apple

Esta funcionalidade faz parte de um plano contínuo desenvolvido através da plataforma de comunicação entre dispositivos da Xiaomi. A empresa tem vindo a estreitar laços com os equipamentos da Apple em várias frentes de produtividade, facilitando transferências diretas de ficheiros, fotografias e vídeos em alta resolução entre telemóveis de ambas as marcas, bem como a partilha de conteúdos na nuvem.

A Xiaomi decidiu quebrar essa barreira e anunciou algo inédito no novo Xiaomi 18 Pro, permitindo a comunicação direta com o Apple Watch.

O suporte avançado abrange também o ambiente dos computadores Mac e dos tablets iPad. Os utilizadores já contam com a possibilidade de espelhar o ecrã do telemóvel em janelas redimensionáveis no computador, desbloquear sessões remotas com o sensor Touch ID e gerir aplicações móveis com total fluidez. A aproximação consolidada entre estas plataformas reforça uma estratégia clara de conveniência técnica no ecossistema de produtividade pessoal.

O suporte agora revelado para o Apple Watch estabelece um novo patamar de interoperabilidade no mercado de consumo tecnológico global. Ao transformar um dos acessórios mais exclusivos da Apple num companheiro funcional para o seu topo de gama, a Xiaomi reduz o impacto do bloqueio ecológico habitual e oferece uma liberdade de escolha muito mais apelativa para quem deseja experimentar o ambiente Android.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Android Apple Watch Xiaomi

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