Apple Watch: Coroa Digital será substituída por sensores óticos

Sabemos que as patentes são parte fundamental no desenvolvimento dos dispositivos Apple. Estas cobrem toda a gama de produtos e serviços da empresa de Cupertino. A mais recente diz respeito ao Apple Watch e à Coroa Digital.

Visando a remoção destas protuberâncias nos equipamentos, a patente submetida poderá transformar uma ação mecânica numa experiência mais digital através de sensores óticos.

Patente: substituir a Coroa Digital do Apple Watch por sensores óticos

Um dos mecanismos mais importantes do Apple Watch é a sua Coroa Digital. Este "botão" permite aos utilizadores navegar na interface watchOS sem ter de tocar constantemente no ecrã. No entanto, parece que a Apple está a trabalhar numa solução para substituir a Coroa Digital por sensores óticos.

Conforme foi relatado pela PatentlyApple, o US Patent and Trademark Office publicou esta semana uma nova patente da empresa com sede em Cupertino que revela como a Coroa Digital no Relógio Apple poderia ser substituída por sensores óticos para identificar os gestos do utilizador.

A patente chama-se Watch with optical sensor for user input (tradução à palavra: Relógio com sensor ótico para introdução do utilizador). A informação permite-nos equacionar a utilização por parte da Apple de novos sensores para permitir aos utilizadores percorrer a interface reduzindo o número de peças móveis no smartwatch. Os sensores óticos detetariam os gestos feitos pelos utilizadores e transformá-los-iam em controlos do sistema.

Menos acessórios, mais durabilidade

Conforme a empresa observa na patente, a remoção da Coroa Digital pode não só tornar o Apple Watch mais durável, mas também libertar espaço que pode ser utilizado por outros componentes, tais como novos sensores ou mesmo uma bateria maior.

Por exemplo, o utilizador pode fornecer movimentos e gestos próximos da componente de entrada. O sensor, neste caso, irá detetar, interpretar e controlar o relógio. Os movimentos e gestos fornecidos pelo utilizador podem ser detetados diretamente com os sistemas óticos da componente de entrada, para que o número de peças móveis possa ser reduzido e o espaço no interior do relógio possa ser utilizado de forma mais eficiente.

Uma vez que a Digital Crown também tem um sensor cardíaco elétrico que permite o ECG, a patente mostra que os novos sensores óticos também podem ser usados para medir o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório, o nível de oxigénio no sangue, a pressão arterial e muito mais.

Vários rumores sugerem que o Apple Watch 2022 terá novas características de saúde, incluindo a monitorização da pressão arterial.

