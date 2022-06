Apple Watch continua a ser o smartwatch mais vendido e o mercado continua a crescer

A Apple desenvolveu um produto que continua ser o melhor do mercado e com mais ecossistema. Isto é, o Apple Watch é hoje um dispositivo pessoal, mas que tem um vasto leque de aplicações e serviços que gravitam a sua área de ação. Do Apple Music à plataforma Encontrar, dos mecanismos de segurança até ao mais básico instrumento de navegação, sem esquecer os sensores de saúde e bem-estar, o smartwatch é usado por milhões de utilizadores.

Um relatório agora publicado refere que as vendas globais de relógios inteligentes aumentaram 13% no primeiro trimestre de 2022, em comparação com o ano passado, e que o Apple Watch continua a ter a maior quota-parte.

Mercado dos smartwatches está a crescer

O Apple Watch dominou anteriormente as vendas de smartwatch em 2021, e agora novos números para o primeiro trimestre de 2022 afirmam que a sua liderança está a crescer.

De acordo com a Counterpoint Research, a Apple vendeu 2,5 vezes mais smartwatch do que o seu rival mais próximo, a Samsung. Também vendeu mais do que a soma dos seis rivais mais próximos.

Embora o mercado global de smartwatch tenha registado pouco crescimento em 2020 devido ao impacto da COVID-19, continuou a ter um bom desempenho desde a sua recuperação no ano passado. Em particular, a Apple representou mais de um terço do total de envios no ano passado, e está a aumentar ainda mais a sua influência com uma quota de mercado de 36% no primeiro trimestre deste ano.

Disse Sujeong Lim, diretor associado da Counterpoint, numa declaração.

De facto, a empresa de Cupertino tem dado uma relevância maior, com novidades quer ao nível do próprio hardware, quer mesmo com o sistema operativo que ampliou a ação do relógio.

A elevada fidelidade à marca dos utilizadores do iPhone é um dos fatores de sucesso do Apple Watch. Esta popularidade parece ser maior entre a geração mais jovem, fazendo da Apple um líder de mercado insubstituível.

Explicou também o responsável da Counterpoint.

E o futuro, continuará com o domínio do Apple Watch?

A Counterpoint prevê que, "a quota de mercado da Apple deverá aumentar ainda mais até ao final deste ano", mas observa que a Samsung também está a crescer. No primeiro trimestre de 2021, a Samsung tinha 7,8% do mercado, em comparação com os 35,9% da Apple. Agora para o 1.º trimestre de 2022, a Samsung cresceu para 10,1%, enquanto que a Apple cresceu para 36,1%.

As vendas de Smartwatch podem ter crescido globalmente, mas de acordo com a Counterpoint, permaneceram estáveis na Europa.

Inicialmente esperávamos que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tivesse um impacto mínimo no mercado no primeiro trimestre, mas o prolongamento do conflito e os constrangimentos logísticos resultantes começaram a afetar a região europeia. O impacto da guerra tornar-se-á mais grave no segundo trimestre.

Concluiu Lim.

Para este ano, a gigante tecnológica americana poderá renovar de novo o hardware e acrescentar melhores sensores. Não se prevê que traga o tão pedido sensor de medição da pressão arterial, mas poderá trazer outros, como o da temperatura da pele.