Apple vai usar no iPhone o BeiDou, o sistema de navegação da China

Mesmo com todos os problemas que estão a surgir entre os EUA e a China, as empresa tentam manter a estabilidade e os seus negócios. Com uma importância estratégica para a Apple, a venda do iPhone no ocidente tenderá a ser mantida.

Para ajudar os utilizadores locais e a aumentar o número de vendas, a Apple vai mudar um componente importante no novo iPhone. Com o próximo modelo, a Apple passará a suportar o BeiDou no seu smartphone.

O iPhone vai suportar o BeiDou

Até agora, os utilizadores do iPhone estavam limitados em algumas áreas na China. O suporte existente para os sistemas de GPS neste smartphone são limitados neste território. Por isso, em muitos casos, existe problema de cobertura, em especial nas cidades.

A Apple é dos poucos fabricantes que está presente na China e que não tem suporte para este sistema de navegação criado pelo país. A grande maioria dos fabricantes chineses já adaptou este sistema e faz uso dele e do seu detalhe.

Uma novidade que a Apple vai trazer ao seu smartphone

Este cenário pode mudar em breve, com o suporte para o BeiDou a estar a ser preparado pela Apple. Este deverá chegar com o iPhone 12, mas não deverá sr apresentado de forma oficial pela empresa na sua keynote. Deverá surgir a confirmação mais tarde.

Ainda assim, e de acordo com Ran Chengqi, diretor e porta-voz do China Satellite Navigation Office, isto deverá mudar. Nas suas palavras, a Apple deverá abraçar o uso do BeiDou mais cedo ou mais tarde.

O sistema de navegação da China

Curiosamente, a Apple alega que já está ligada ao BeiDou no modelo atual do iPhone. No entanto, e ao contrário de outros sistemas de navegação, este não surge apresentado de forma clara, o que levou a surgirem várias queixas de utilizadores na China.

Esta é mais uma adição importante, uma vez que este sistema está criado para funcionar de forma mais precisa na Ásia. Assim, fica complementada a oferta que a Apple tem nesta área.