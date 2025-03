Apple TV+ gera um prejuízo de mais de mil milhões de dólares, segundo um relatório

A Apple TV+ representa o esforço da gigante de Cupertino para marcar presença no mundo do streaming de vídeo. No entanto, um relatório indica que a Apple estará a perder mais de mil milhões de dólares por ano com o serviço.

Com um catálogo predominantemente original, a Apple oferece mais uma alternativa de serviço de streaming, juntando-se a nomes como a Netflix, Prime Video e Max.

Apesar de a empresa não divulgar métricas financeiras ou de assinantes relativamente à Apple TV +, o negócio de streaming faz parte do segmento de serviços da Apple, que inclui a Apple Music e a App Store, por exemplo.

A receita no segmento de serviços atingiu 26,3 mil milhões de dólares, no trimestre do final de 2024, num aumento de 14% considerando o período homólogo.

Será o prejuízo globalmente relevante para a Apple?

Entretanto, na quinta-feira, com informações de fonte anónima, o The Information publicou um relatório que indica que a Apple TV+, com cerca de 45 milhões de assinantes, gera um prejuízo de mais de mil milhões de dólares por ano.

Segundo o relatório, a Apple está a investir cerca de 4,5 mil milhões de dólares em conteúdos por ano, contra 5 mil milhões de dólares nos últimos anos.

Conforme citado, não é claro quantos dos 45 milhões de utilizadores estão a pagar o valor mensal normal e quantos estão em contas com desconto ou gratuitas, considerando que há empresas de telecomunicações que integram o serviço nos seus planos, por exemplo.

Apesar do prejuízo ser aparentemente avultado, a verdade é que, no contexto do seu negócio global, as perdas com a Apple TV+ poderão não ser significativas, dependendo da estratégia que a empresa está a seguir.

De facto, aquando do encerramento do ano fiscal passado, em setembro de 2024, a Apple terá gerado 391 mil milhões de dólares em receita e registado um lucro líquido de 93,7 mil milhões de dólares.

