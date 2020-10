Apple TV agora reproduz vídeos do YouTube em 4K, mas com algumas limitações

O iOS 14 e os seus sistema operativos congéneres para os dispositivos da marca, como é o caso do tvOS 14, trouxeram muitas e boas novidades. Entre elas estão o suporte para mais qualidade no que toca à reprodução de vídeo do YouTube.

Conforme foi prometido, a Apple TV está finalmente a começar a reproduzir vídeos do YouTube em 4K. Mas há algumas ressalvas!

Apple TV com YouTube em 4K

Esta novidade ainda não chegou a todos os utilizadores. Deverá estar a ser entregue paulatinamente. Na verdade, o suporte do YouTube 4K ativado na Apple TV, no tvOS 14, permite visualizar em Ultra HD a 30 frames por segundo, mas sem HDR (e sem os 6 fps que dão a suavidade necessária à imagem). Portanto, ainda não é um 4K com todo o poder.

A empresa da propriedade da Google, confirmou as limitações ao site The Verge. Além disso, referiu também que os atuais iPads e iPhones devem suportar vídeo 4K com 60FPS e HDR, embora o suporte pareça ser inconsistente neste estágio.

O suporte à Apple TV também não é universal, pelo menos não ainda. O YouTube parece estar a entregar a atualização remotamente, em vez de o vincular ao lançamento de uma aplicação.

Ainda assim, isso torna o dispositivo da Apple consideravelmente mais viável se o utilizador não quiser pagar para assistir a vídeos em 4K.

Esta novidade também diz-nos que a Apple está a “levantar a guarda” quanto às suas políticas sobre formatos de vídeo. O YouTube era anteriormente limitado a 1080p, pois a Apple não suportava o codec VP9 que o Google prefere para vídeos de resolução muito alta.

Contudo, agora é apenas uma questão de saber se os criadores de apps querem ou não 4K em primeiro lugar – e isso é altamente provável, pois as TVs 4K tornaram-se comuns e acessíveis.

Leia também: