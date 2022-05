Apple traz novidades para assinalar Dia Mundial da Consciencialização para a Acessibilidade

A Apple sempre foi uma empresa atenta e empenhada na Acessibilidade. Desde sempre a filosofia da marca foi trazer a todos as opções disponíveis nos dispositivos e plataformas. Como tal, não fugindo à regra, para marcar o Dia Mundial da Consciencialização para a Acessibilidade a gigante de Cupertino deu a conhecer várias novidades que vai trazer nos seus sistemas operativos dedicados à Acessibilidade.

Para marcar o Dia Mundial de Sensibilização para a Acessibilidade, a Apple anunciou uma longa lista de funcionalidades de acessibilidade que chegarão aos seus produtos no final deste ano.

Num comunicado de imprensa da Apple apresentou de forma resumida as funcionalidades que chegam ao iPhone, iPad, Mac, e Apple Watch.

Usando avanços através de hardware, software e aprendizagem automática, as pessoas cegas ou com visão reduzida podem usar o seu iPhone e iPad para navegar os últimos metros até ao seu destino com Detetor de Porta; os utilizadores com deficiências físicas e motoras, que podem confiar em tecnologia de apoio como Controlo por voz e Controlo de manípulos, podem controlar totalmente o Apple Watch a partir do seu iPhone com o Apple Watch Projeção; e a comunidade de Surdos e dificuldades auditivas podem seguir Legendas em tempo real no iPhone, iPad, e Mac.

A Apple está também a expandir o suporte para o seu leitor de ecrã líder na indústria VoiceOver com mais de 20 novos idiomas e locais. Estas características estarão disponíveis ainda este ano com atualizações de software através das plataformas Apple.