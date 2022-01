As estimativas e as previsões não eram muito positivas para a Apple e para o iPhone 13. A procura mais lenta deste smartphone revelava que o final do ano não poderia ser positivo. A informação agora apresentada mostra o contrário e com números muito positivos.

Os dados não são oficiais, mas vêm de fontes fidedignas, apontando para um valor que ultrapassa os 40 milhões de unidades do iPhone 13 vendidas durante o final de 2021.

Números do iPhone 13 não prometiam

As previsões de vendas dos novos modelos do iPhone 13 não estavam a ser positivas no final do ano que passou. A cadeia de distribuição tinha problemas e também os utilizadores não pareciam muito interessados em comprar estes novos smartphones da Apple.

A Apple focou-se em mudar as suas linhas de produção e o mercado parece ter respondido de forma positiva. Uma nota do conhecido analista Daniel Ives revela que o final de 2021 foi positivo para a Apple e para o iPhone 13, superando as estimativas.

Com base nas nossas verificações na cadeia de abastecimento nas últimas semanas, acreditamos que a procura está a superar o abastecimento da Apple em cerca de 12 milhões de unidades no trimestre de dezembro, o que aumentará os números a favor de Cupertino nos trimestres de março e junho, à medida que os problemas da cadeia de abastecimento diminuem no primeiro semestre de 2022

Apple terá vendido mais que o esperado

Do que foi anunciado, e tendo apenas o foco no último mês do ano que passou, a Apple terá vendido mais de 40 milhões de unidades do iPhone 13. Este valor terá sido elevado em parte pelas vendas que a empresa teve na China.

Este analista revelou ainda que 230 milhões dos 975 milhões de utilizadores do iPhone ainda não fizeram a troca dos seus smartphones por modelos mais recentes nos últimos três anos e meio. Estes devem ser considerados, visto que são influenciadas pelas expectativas de novos equipamentos da marca.

Problemas nos smartphones devem ser ultrapassados

No que toca à falta de chips e de componentes, este deverá ser um problema que a Apple deverá resolver muito em breve. Este movimento, que será natural, deverá elevar a empresa para uma valorização sustentada de 3 biliões, já em 2022, algo que acabou de acontecer nas últimas horas, ainda que de forma momentânea.

Haverá ainda que contar com outros produtos e serviços que a Apple tem a ser preparados e que irão complementar a oferta do iPhone 13 e outras propostas. Assim, a gigante de Cupertino deverá continuar a crescer e manter os números trimestrais que tem apresentado nos últimos anos.