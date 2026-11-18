A Apple garante que a falha que afetou o iCloud, as contas Apple e as lojas físicas foi causada por uma atualização interna, e não por um ciberataque. Os serviços já estão restabelecidos.

Conforme informámos, na terça-feira, vários serviços da Apple ficaram indisponíveis ou instáveis de forma generalizada. Os problemas começaram por volta das 11h45 na hora da costa leste dos Estados Unidos, o que corresponde às 16h45 em Portugal continental, e levaram a empresa a comentar publicamente a origem da falha, numa declaração prestada à Bloomberg.

Segundo os relatos, os utilizadores deixaram de conseguir aceder à conta Apple ou iniciar sessão nos serviços da empresa. As falhas afetaram também os sistemas das lojas físicas, onde os clientes não conseguiam concluir compras.

A página de estado do sistema chegou a listar problemas com as contas e o início de sessão no iCloud, o AppleCare no dispositivo, o Apple Business, o Apple School Manager, o Schoolwork, o iCloud Mail e as aplicações web do iCloud, todos descritos como lentos ou indisponíveis. Alguns órgãos de comunicação social noticiaram ainda perturbações na App Store, no Apple Pay e no Apple Music.

A explicação da Apple

A empresa atribuiu as falhas a uma “atualização interna”, sem especificar de que atualização se tratou nem de que forma esta provocou as interrupções, e afirmou que o incidente não resultou de um ciberataque.

Num primeiro momento, a Apple indicou que muitos sistemas já estavam novamente operacionais e que trabalhava para repor os restantes o mais depressa possível. Mais tarde, a página de estado dos serviços passou a indicar que todos os serviços, incluindo o início de sessão no iCloud, tinham sido restabelecidos.

Um contexto de falhas em série

O episódio da Apple surge poucos dias depois de outras falhas de grande dimensão:

A 13 de novembro, a Administração Federal de Aviação (em inglês, FAA) suspendeu todas as descolagens nos aeroportos dos Estados Unidos devido a uma falha de comunicações;

suspendeu todas as descolagens nos aeroportos dos Estados Unidos devido a uma falha de comunicações; No final da semana passada, os serviços Microsoft 365 foram afetados em todo o mundo;

foram afetados em todo o mundo; Ontem, a NSANet, utilizada pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (em inglês, NSA) para transmitir informação confidencial, esteve em baixo.

Para já, as informações disponíveis não estabelecem qualquer relação entre estes incidentes.

Leia também: