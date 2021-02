A aposta da Apple em apps fora do seu ecossistema é muito reduzida. Muitas das apps que tinha têm vindo a desaparecer, mostrando que esta não é mesmo a sua área de atuação, focando-se nas suas ofertas.

Ainda assim, há umas quantas apps que resistem e dão acesso aos serviços da Apple. Uma das que ainda está funcional é o iCloud para Windows, que recebeu esta semana uma atualização. Agora, e sem qualquer razão, a Apple recuou e removeu esta nova versão.

iCloud 12 trouxe uma novidade para o Windows

Não é normal a Apple lançar atualizações das suas apps dedicadas ao Windows. Apenas e faz quando tem novidades nos seus sistemas operativos e quer assim aproximar as suas versões e as funcionalidades existentes.

A mais recente chegou à poucos dias e colocou o iCloud na versão 12 e trouxe uma surpresa. A nova extensão iCloud Passwords traz para o Chrome o acesso a todas as passwords do Safari. Guarda igualmente no Porta-chaves do iCloud as passwords criadas no Chrome.

Extensão para o Chrome traz problemas graves

Tudo parecia funcionar corretamente, mas a Apple decidiu reverter agora a atualização. Os utilizadores começaram a reportar problemas, que aparentemente estão na extensão que a Apple criou para sincronizar dados do utilizador com o Chrome.

A empresa não se manifestou ainda, mas tudo parece estar focado na autenticação de 2 fatores, que não está a funcionar corretamente. Há ainda relatos de que a extensão simplesmente não funcionava como pretendido pelos utilizadores.

Apple não se manifestou sobre este problema

A decisão da Apple traz agora um problema aos utilizadores. A extensão pode ainda ser instalada por qualquer um, mas simplesmente não tem suporte do iCloud para Windows. Assim, esta simplesmente não funciona e é inútil, por agora.

Provavelmente a Apple estará a resolver os problemas do iCloud para Windows. Retirou a atualização para impedir a utilização com problemas. A questão é que desta forma os utilizadores têm agora uma extensão que não faz nada do que promete.