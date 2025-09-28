Apple: RAM impulsiona compra do iPhone 17 Pro, deixando o iPhone Air quase esquecido

O iPhone 17 chegou ao mercado com aparente sucesso, demonstrando que cada nova versão deste dispositivo da Apple consegue vendas excecionais. No entanto, os primeiros compradores do iPhone 17 parecem preferir os modelos Pro pelo seu maior desempenho e características, deixando o Air em segundo plano devido à bateria e à câmara.

RAM impulsiona compra do iPhone 17 Pro

Para melhor compreender os hábitos de consumo dos fãs da Apple e porque decidem atualizar para o iPhone 17, a empresa de estudos Evercore realizou um inquérito. Este revela que, este ano, os compradores estão a focar grande parte da sua atenção na capacidade de RAM quando escolhem um modelo.

A pesquisa incluiu quase 4.000 consumidores dos EUA e mostrou que a maioria está a inclinar-se para os modelos Pro e Pro Max. Isto é o que geralmente acontece com os lançamentos mais recentes, enquanto o iPhone Air ficou para trás, com menos de 10% de intenção de compra.

Segundo o relatório, o principal atrativo dos modelos Pro é a atualização da RAM, que melhora significativamente o desempenho do dispositivo. Além disso, estes modelos incorporam outras melhorias de hardware, como câmaras avançadas e ecrãs maiores, que também contribuem para a preferência do utilizador.

iPhone Air ficou quase esquecido

Por outro lado, o iPhone Air recebeu críticas apesar do seu design fino e elegante. Muitos consumidores hesitam em comprá-lo, principalmente devido à duração da bateria e à versatilidade limitada da sua única câmara traseira.

A Evercore alerta que o tamanho da amostra é limitado e concentra-se apenas nos Estados Unidos, pelo que os resultados não refletem com precisão a procura global. No entanto, podem ser indicativos de tendências semelhantes em mercados como o europeu e de outras áreas do planeta.

Portanto, os dados mostram uma tendência clara. Os utilizadores priorizam a RAM ao escolher o iPhone 17 Pro, enquanto o iPhone Air enfrenta uma maior hesitação entre os consumidores. Provavelmente terá de mostrar de forma mais clara as suas vantagens e a sua qualidade.