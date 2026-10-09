Apple prepara três novidades para a casa no evento “Welcome home”

A Apple marcou para 13 de outubro um evento que promete colocar a casa inteligente no centro das atenções. Um novo dispositivo com ecrã, uma Apple TV 4K renovada e a segunda geração do HomePod mini são as principais novidades esperadas.

O encontro terá uma componente presencial para a imprensa em Nova Iorque, às 14 horas de Portugal continental. Poderá também haver uma apresentação em vídeo, embora a Apple ainda não tenha confirmado o formato da divulgação online. Segundo alguns rumores, o mote “Welcome home” aponta para uma aposta no ecossistema doméstico.

“HomePad” poderá ser a grande estreia

O chamado “HomePad”, nome ainda não oficial, deverá funcionar como uma central para a casa, com Siri e Apple Intelligence.

Os rumores apontam para um ecrã quadrado de seis polegadas e versões para parede ou bancada. O equipamento poderá reconhecer diferentes utilizadores e adaptar o conteúdo apresentado a cada pessoa.

Apple TV 4K com mais inteligência

A próxima Apple TV 4K deverá manter o desenho atual, mas receber um processador A19 ou A19 Pro. A mudança poderá permitir a chegada de funcionalidades de Apple Intelligence e de uma Siri mais avançada.

Esta Siri terá uma interação maior com os hábitos do utilizador e as suas preferências.

HomePod mini também deverá ser renovado

Para o HomePod mini 2, espera-se um processador mais rápido, com suporte para a nova Siri. Rosa, branco, verde, azul e preto são as cores apontadas.

A Apple poderá ainda mostrar acessórios desenvolvidos com a LG, incluindo fechaduras, câmaras, termóstatos e campainhas inteligentes. A disponibilidade destes produtos, porém, poderá demorar vários meses.

Estas características continuam por confirmar. Se os rumores se concretizarem, o evento poderá marcar uma expansão relevante da presença da Apple na casa inteligente.

Qual destas novidades gostaria de ter em casa?