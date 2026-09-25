Apple prepara-se para desafiar a Whoop com pulseira de saúde e fitness sem ecrã

A Apple está a desenvolver protótipos de uma pulseira de atividade física sem ecrã, semelhante aos modelos da Whoop, segundo avançado pela Bloomberg. Ainda sem luz verde para avançar, o projeto só deverá chegar ao mercado a partir de 2028.

Segundo o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple tem explorado esta categoria de produto há vários meses e já avançou para a fase de protótipos. Ainda assim, a empresa não tomou qualquer decisão sobre o lançamento comercial do dispositivo, que permanece numa fase interna classificada como “investigação tecnológica”.

Os protótipos são descritos como uma pulseira fina, em tecido, ligada a um módulo de computação que assenta sobre o pulso. Os sensores incluídos permitem monitorizar a frequência cardíaca e outros parâmetros de saúde, de forma semelhante ao que já acontece no Apple Watch, mas sem qualquer ecrã ou interface visual no próprio dispositivo.

O projeto conta com o apoio do presidente executivo, Tim Cook, e o responsável pelos serviços, Eddy Cue, que assumiu a liderança das equipas de saúde da empresa em outubro do ano passado e tem defendido internamente uma aposta em dispositivos vestíveis com interfaces mais simples, à semelhança de propostas como a Whoop e o Oura Ring.

Segundo uma fonte próxima do processo, a Apple terá ainda recorrido a engenharia da equipa responsável pelos Vision Pro para apoiar o desenvolvimento do projeto, informação que não é confirmada de forma independente por outras fontes.

Lançado em maio de 2026, o Oura Ring 5 é o anel inteligente mais pequeno e avançado da marca até à data, com uma redução de 40% face ao Oura Ring 4.

Um mercado cada vez mais competitivo

A pulseira em preparação surge num contexto de reavaliação mais ampla da linha Apple Watch, com a empresa à procura de uma proposta que represente uma mudança significativa para o produto.

Nos últimos meses, tanto a Google como a Whoop têm reforçado o mercado das pulseiras sem ecrã, numa tendência que tem vindo a pressionar a Apple, que continua a liderar o mercado de smartwatches, mas enfrenta um crescimento rápido de concorrentes.

Aliás, a empresa de Cupertino tem vindo a incorporar funcionalidades inspiradas nos rivais nos modelos mais recentes do Apple Watch, como a pontuação de prontidão física (o chamado Readiness) e a estimativa da idade biológica.

Paralelamente, a empresa está a testar, na versão beta do iOS 27.2, uma nova app Saúde, com uma interface mais simples e orientações mais claras para o utilizador.

No início deste ano, a Google lançou a sua pulseira sem ecrã, desenhada para quem procura acompanhamento contínuo da saúde sem as distrações de um smartwatch tradicional.

Reação do mercado e próximos passos

A notícia teve impacto nas bolsas, com as ações da Garmin, fabricante de pulseiras de fitness e smartwatches, a caírem 2,5% na sessão em que a informação foi divulgada, enquanto os títulos da Apple subiram cerca de 1%.

Entretanto, apesar do interesse demonstrado pela administração da Apple, nada garante que o projeto avance para produção. A empresa já abandonou outras iniciativas na área dos vestíveis, como um anel inteligente que nunca chegou a ser lançado.

Caso decida avançar com a pulseira sem ecrã (e o jornalista Mark Gurman não costuma falhar), a Apple não deverá apresentá-la antes de 2028, uma vez que tem outros lançamentos previstos para os próximos anos, incluindo uns AirPods equipados com câmara.