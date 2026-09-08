Apple prepara o maior evento em anos: iPhone dobrável, iPhone 18 Pro e muito mais

A Apple já invadiu a agenda de todos os entusiastas da marca: 9 de setembro, às 18h de Portugal continental. Esta quarta-feira, o evento "Surprise and Shine" deverá ser palco da apresentação da nova geração do iPhone, com uma novidade em destaque: o iPhone dobrável.

Depois de anos de rumores, tudo indica que a Apple vai finalmente revelar o seu primeiro iPhone dobrável, ao lado dos já esperados iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Juntam-se ainda novos Apple Watch, uns AirPods renovados e, possivelmente, algumas surpresas adicionais no capítulo dedicado à smart home.

Além disso, trata-se do primeiro grande evento conduzido por John Ternus como diretor-executivo, sucedendo a Tim Cook, que passa agora a presidente executivo e poderá nem sequer marcar presença no palco.

O grande destaque: o iPhone dobrável

O nome ainda não é oficial, mas os rumores apontam para iPhone Ultra. Este será um dispositivo com design tipo livro, que se abre para revelar um ecrã interior OLED de cerca de 7,8 polegadas, enquanto o ecrã exterior, usado com o telemóvel fechado, deverá rondar as 5,5 polegadas.

A Apple terá optado por sacrificar algumas funcionalidades em nome da espessura, ou seja, sem espaço para o sistema TrueDepth, o Face ID dá lugar ao Touch ID, integrado no botão lateral, à semelhança do iPad Air.

As câmaras frontais mantêm-se, tanto no ecrã interior como no exterior. Já a câmara traseira fica reduzida a duas lentes, grande angular e ultra-angular, sem teleobjetiva.

Do lado do hardware, o dispositivo deverá contar com o novo chip A20 Pro, fabricado em 2 nm, 12 GB de RAM e o modem C2 da própria Apple.

A bateria, dividida pelas duas metades do aparelho, deverá somar entre 5400 e 5800 mAh.

Quanto às cores, são esperadas apenas duas opções: prateado/branco e um tom índigo escuro.

Enquanto produto premium, o dobrável da Apple deverá começar nos 2000 dólares, podendo ultrapassar os 2500 dólares nas versões com mais armazenamento.

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

Para quem prefere manter-se fiel ao formato tradicional, deverão chegar os iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, sem alterações drásticas de design. Aliás, há rumores que indicam que as capas do iPhone 17 Pro deverão até continuar compatíveis.

Ainda assim, esperam-se cores inéditas, como cereja escuro, azul claro e prateado, com o preto a ficar de fora; uma Dynamic Island mais discreta; e um ecrã OLED com tecnologia LTPO+, mais eficiente.

O maior salto deverá ser dado na câmara principal, que deverá ganhar abertura variável. Também se fala de um novo sensor da Samsung e de uma teleobjetiva com abertura mais larga. O botão Camera Control, por sua vez, deverá perder a camada capacitiva que permitia ajustar definições por deslize.

Neste caso, os preços deverão subir entre 100 e 300 dólares face à geração anterior.

Watch, AirPods e outras novidades

A família Apple Watch também deverá ser renovada, mas não profundamente. O Apple Watch Series 12 deverá trazer de volta a opção em cerâmica e um novo processador com melhorias na monitorização de saúde, incluindo deteção contínua da frequência cardíaca ao longo do dia.

O Apple Watch Ultra 4 seguirá o mesmo caminho, com atualizações discretas.

Já os AirPods 5 deverão estrear o chip H3, prometendo melhor qualidade de som e menor latência, mantendo as versões com e sem cancelamento de ruído.

No horizonte paira ainda a possibilidade de a Apple mostrar uma nova Apple TV 4K, com processador mais rápido e possível novo comando, além de um HomePod mini renovado e de um hub doméstico inteligente.

O que não devemos esperar do evento

Nem tudo chega já em setembro. O iPhone 18 de base fica reservado para a primavera de 2027, junto com o iPhone 18e e o iPhone Air 2.

Este ano, também não haverá Apple Watch SE 4, e produtos como o MacBook Pro M6, o iMac M6 ou o iPad mini com ecrã OLED deverão surgir mais tarde, em eventos separados.

Novidades no campo do software

Amanhã, a Apple deverá anunciar as datas de lançamento do ‌iOS 27‌, do iPadOS 27, do macOS Golden Gate, do tvOS 27, do watchOS 27 e do visionOS 27.

Após o evento, é provável que a empresa disponibilize versões release candidate das atualizações aos programadores e aos participantes no programa de beta público.

Com base nos prazos históricos de lançamento, o ‌iOS 27‌ e as respetivas atualizações poderão ser lançados já a 14 de setembro.

Acompanhe o evento da Apple no Pplware!

O evento "Surprise and Shine" da Apple terá início às 18h de Portugal continental, na quarta-feira, dia 9 de setembro.

A Apple transmiti-lo-á em direto no seu website, no YouTube e através da aplicação ‌Apple TV‌ em dispositivos compatíveis.

Para que não perca pitada, o Pplware fará a cobertura em direto do evento, conforme é habitual.