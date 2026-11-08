Apple prepara o fim de um dos botões mais recentes do iPhone: saiba o que muda

A Apple parece estar pronta para voltar a mexer no chassis do iPhone e eliminar um elemento que introduziu há relativamente pouco tempo. Informações avançadas na rede social Weibo pelo conhecido analista Instant Digital apontam para a remoção física do Botão de Ação. A ideia passa por fundir todas as suas capacidades diretamente no Controlo de Câmara, reduzindo a quantidade de botões espalhados pelas laterais do smartphone.

Fim de um botão que mal chegou ao iPhone

Se este plano avançar na linha de montagem, a alteração deverá estrear-se apenas na segunda metade de 2027, coincidindo com a geração que assinala o vigésimo aniversário do dispositivo. Em vez de manter duas áreas de clique dedicadas em lados opostos do equipamento, a marca quer simplificar a carcaça. O utilizador comum ganha um visual mais limpo, enquanto a engenharia interna liberta espaço para outros componentes.

Como vai funcionar a fusão entre a câmara e o atalho

Na prática, o comportamento esperado para este botão unificado não vai exigir grande reaprendizagem. A lógica pensada em Cupertino aproveita os gestos que o iOS já utiliza no dia a dia: um toque simples abre de imediato a aplicação da câmara fotográfica, exatamente como acontece com o controlo atual. Já a pressão contínua fica reservada para disparar o atalho configurado pelo utilizador, seja para ligar a lanterna, alternar o modo de concentração ou correr uma automação rápida.

Esta divisão mecânica faz sentido técnico porque o Botão de Ação sempre dependeu de um clique prolongado para evitar ativações acidentais no bolso das calças. Além disso, com a integração gradual das funções visuais da assistente e da inteligência artificial diretamente no software da câmara, o gesto de manter premido deixa de ter conflitos com outras ferramentas do sistema operativo.

Menos peças na lateral e menos confusão no bolso

A existência de demasiados botões vinha a gerar críticas legítimas por parte de quem usa o telefone com uma mão só. O Botão de Ação acabou frequentemente por ser confundido com os controlos de volume, dada a proximidade física na lateral esquerda. Por outro lado, o Controlo de Câmara recebeu reações mistas na sua estreia, com queixas regulares sobre ergonomia e uma utilidade diária questionável para quem não fotografa com frequência.

Juntar ambos os mundos num único sensor dá um propósito muito mais sólido a essa peça de hardware. Menos perfurações na moldura de alumínio ou titânio facilitam a vedação contra poeiras e líquidos, diminuem os custos de produção e eliminam o ruído visual do equipamento. A marca já tinha dado pistas semelhantes ao retirar elementos em modelos paralelos, mostrando que o caminho passa por limpar o exterior.

Até à chegada dos modelos previstos para o final de 2027, os planos ainda podem sofrer ajustes nos laboratórios de testes de hardware. Resta saber se quem já se habituou a silenciar o telemóvel num clique rápido à esquerda vai aceitar de bom grado ter de procurar essa função junto ao disparador da câmara.