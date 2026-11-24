A Apple prepara-se para voltar a lançar produtos (PRODUCT)RED, desta vez com o HomePod mini 2 e os AirPods Max 2. Trata-se, para já, de um rumor.

Dois produtos em vermelho

Segundo Mark Gurman, a Apple prepara edições vermelhas do HomePod mini 2 e dos AirPods Max 2, no âmbito da marca (PRODUCT)RED. O lançamento poderá acontecer a 1 de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a SIDA, mas a informação ainda está por confirmar.

O HomePod mini 2 terá um exterior em malha vermelha. Os AirPods Max 2 deverão ter acabamento prateado, almofadas e fita de cabeça brancas, com a Digital Crown, o botão rotativo, em vermelho.

NEW: Apple isn’t done launching products this year. The company plans to revive its Product(RED) partnership with red versions of the HomePod mini 2 and AirPods Max 2, tied to World AIDS Day on Dec. 1. https://t.co/V6Mfi33FTF https://t.co/a0yeMoumbX — Mark Gurman (@markgurman) November 23, 2026

Uma campanha com 20 anos

Os produtos fariam parte da campanha anual da Apple a favor do Fundo Global de Luta contra a SIDA, a Tuberculose e a Malária, que apoia países em desenvolvimento. A Apple apoia o fundo há 20 anos, através da parceria com a marca (RED).

Nos últimos anos, a empresa não lançou novos dispositivos (RED). Em fevereiro de 2025, não havia nenhum à venda na Apple e, em março de 2026, deixou de vender a última capa (RED) para iPhone.

O rumor não refere preços, nem a disponibilidade em Portugal.

Leia também: